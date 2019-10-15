Fransa ile 1-1 berabere kaldığımız maç sonrası TFF'nin A Milli Takım'dan sorumlu yönetim kurulu üyesi Selim Soydan çarpıcı bir yorum yaptı. Soydan, "Macron bu maçı izledi mi? Çok güzel bir takım izlettirdik. Bu takıma herkes sahip çıksın. Çok iyi futbolcularımız, teknik direktörümüz ve başkanımız var. Ben her şeyi insanların yüzüne söyleyen birisiyim" ifadelerini kullandı.