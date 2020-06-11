Selim Soydan: 'Nihat Özdemir 1 dakika durmaz, istifa eder' - Son Dakika

Selim Soydan: 'Nihat Özdemir 1 dakika durmaz, istifa eder'

Spor Arena / Efkan BUCAK - Fenerbahçe Yönetimi ile Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir arasında yaşanan tartışma yeni bir boyut kazandı.

Selim Soydan: 'Nihat Özdemir 1 dakika durmaz, istifa eder', System.String[]

Spor Arena/ Efkan BUCAK - Fenerbahçe Yönetimi ile Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir arasında yaşanan tartışma yeni bir boyut kazandı. F. Bahçe Divan Başkanı Vefa Küçük'ün ifadeleriyle soğumaya başlayan bu tartışma, "Nihat Özdemir, Disiplin Kurulu'na verilecek" söylemi ve eylemiyle daha da büyüdü. Konu ile ilgili konuşan TFF'nin milli takımlardan sorumlu yöneticisi, Fenerbahçe eski futbolcusu ve yöneticisi Selim Soydan, "Nihat Özdemir böyle bir durumda 1 dakika bile durmaz" dedi ve şu değerlendirmeyi yaptı:


SÜREKLİ BİR KAVGA VAR


Daha önce de defalarca dile getirdim. Fenerbahçe ne yazık ki sürekli bir kavganın içinde tutuluyor. Bu kavga daha önce camia dışında yaşanıyordu. Şimdi camianın içine döndü. Fenerbahçeliler, Fenerbahçeliler'le kavga ediyor. Hem içerde, hem de dışarıda bir kavga halinde Fenerbahçe. Bu kavganın da ne yazık ki kazananı yok. Kaybedeni ise Fenerbahçe oluyor. Fenerbahçe, Fenerbahçe'nin evlatlarıyla kavga etmemeli. Fenerbahçe'nin değerleriyle kavga etmemeli.



F.BAHÇE'NİN İHTİYACI BARIŞ


Sadettin Saran, Mehmet Ali Aydınlar örneğini daha önce vermiştim. Şimdi duyuyorum ki, Nihat Bey'i, Fenerbahçe Disiplin Kurulu'na vereceklermiş. Eğer bunu yaparlarsa Nihat Özdemir o kulüpte 1 dakika durmaz. Hemen istifa eder. Fenerbahçe'nin ihtiyacı kavga değil, barış. ve üstelik hemen her alanda barış. Bu yaşananlar eski bir Fenerbahçe futbolcusu ve yöneticisi olarak beni çok derinden üzüyor.

Nihat Özdemir, Selim Soydan, Fenerbahçe, kavga, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 07:54 

Son Dakika Spor Selim Soydan: 'Nihat Özdemir 1 dakika durmaz, istifa eder' - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti UEFA, Şampiyonlar Ligi kararını verdi! İstanbul'daki final 2021 yılında seyircili oynanacak PSG'li Marco Verratti, tatilde sigara içerken yakalandı Muhammed Salah'ın transferi, Liverpool'da İslamofobi vakalarını azalttı İspanya'da yarım kalan Rayo Vallecano-Albacete maçı, 6 ay sonra tamamlandı Taraftarlar, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un evine saldırdı Süper Lig maçları öncesi VAR merkezi hazır hale getirildi Premier Lig kulüpleri, koronavirüs nedeniyle 1 milyar sterlin gelir kaybı yaşayacak Fenerbahçe'de yapılan son koronavirüs testlerinin sonuçları negatif çıktı. Fatih Terim'den başkanlık açıklaması: Asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak Ukraynalı futbolcu Yarmolenko'nun menajeri: Fenerbahçe iddiaları saçmalık Fenerbahçe ile Mauricio Isla'nın yolları ayrıldı Antalyasporlu Podolski'den Galatasaray itirafı: Yanlış zamandı Fenerbahçeli yönetici Baki'den çarpıcı itiraf: Son iki yılda hatalar yapıldı İtalya Kupası'nda yarı final ve finalde uzatmalar kaldırıldı
Son Dakika: FETÖ'den yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un cezası belli oldu Son Dakika: FETÖ'den yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un cezası belli oldu         
14:18
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak         
13:52
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı         
13:44
Bilim insanları tepki gösterince Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamayı geri çekti Bilim insanları tepki gösterince Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamayı geri çekti         
13:32
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park, haczedilebilir Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park, haczedilebilir         
13:15
Görevlilerden gizlice kazılan esrarengiz bebek mezarı boş çıktı Görevlilerden gizlice kazılan esrarengiz bebek mezarı boş çıktı         
12:54
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu         
12:52
İBB, önümüzdeki 5 gün için İstanbullulara sağanak yağış uyarısı yaptı İBB, önümüzdeki 5 gün için İstanbullulara sağanak yağış uyarısı yaptı         
12:35
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım         
12:30
Süper Lig maçları öncesi VAR merkezi hazır hale getirildi Süper Lig maçları öncesi VAR merkezi hazır hale getirildi         
12:21
Bakan Çavuşoğlu, canlı yayında Ayasofya'nın tapusunu gösterdi Bakan Çavuşoğlu, canlı yayında Ayasofya'nın tapusunu gösterdi         
12:18
Fenerbahçe'de yapılan son koronavirüs testlerinin sonuçları negatif çıktı. Fenerbahçe'de yapılan son koronavirüs testlerinin sonuçları negatif çıktı.         
12:04
Reyting rekortmeni 'Fatmagül'ün Suçu Ne' dizisiyle ünlenen Ege'nin saklı güzeli: Ildırı Reyting rekortmeni 'Fatmagül'ün Suçu Ne' dizisiyle ünlenen Ege'nin saklı güzeli: Ildırı         
12:04
ABD'nin karışmasına sebep olan polislerden biri 750 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı ABD'nin karışmasına sebep olan polislerden biri 750 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı         
11:53
Acun Ilıcalı, sürekli arkadaşlarıyla tartışan Yasin'e 3 ödülden yararlanamama cezası verdi Acun Ilıcalı, sürekli arkadaşlarıyla tartışan Yasin'e 3 ödülden yararlanamama cezası verdi         
11:36
MHP'li Olcay Kılavuz'un CHP'li Özgür Özel'e yumruk attığı anın görüntüsü ortaya çıktı MHP'li Olcay Kılavuz'un CHP'li Özgür Özel'e yumruk attığı anın görüntüsü ortaya çıktı         
11:23
Kekik üretiminde 40 bin ton, ihracatında 150 milyon dolar hedef belirlendi Kekik üretiminde 40 bin ton, ihracatında 150 milyon dolar hedef belirlendi         
11:16
Uzman isim çok net uyardı! Sosyal medyada Uzman isim çok net uyardı! Sosyal medyada "ifşa" ve "nude atma" akımı intihar tehlikesi yaratıyor         
11:12
Muhammed Salah'ın transferi, Liverpool'da İslamofobi vakalarını azalttı Muhammed Salah'ın transferi, Liverpool'da İslamofobi vakalarını azalttı         
11:05
Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 378,7 liradan işlem görüyor Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 378,7 liradan işlem görüyor         
11:05
İngiltere'de polis şiddeti tam tersine döndü! Polis memurunu aralarına alıp dövdüler İngiltere'de polis şiddeti tam tersine döndü! Polis memurunu aralarına alıp dövdüler         
11:05
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı         
11:02
Normalleşmeye başlayan hamamlarda yeni kurallar belli oldu Normalleşmeye başlayan hamamlarda yeni kurallar belli oldu         
10:59
Mersin Valiliği, Cennet-Cehennem obruklarına yapılan asansörü savundu Mersin Valiliği, Cennet-Cehennem obruklarına yapılan asansörü savundu         
10:58
Fatih Terim'den başkanlık açıklaması: Asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak Fatih Terim'den başkanlık açıklaması: Asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak         
10:56
Kendisinden 5 lira isteyen zanlının talebini geri çeviren adam ölümle burun buruna Kendisinden 5 lira isteyen zanlının talebini geri çeviren adam ölümle burun buruna         
10:36
Premier Lig kulüpleri, koronavirüs nedeniyle 1 milyar sterlin gelir kaybı yaşayacak Premier Lig kulüpleri, koronavirüs nedeniyle 1 milyar sterlin gelir kaybı yaşayacak         
10:35
Yıllar güzelliğine güzellik katmış! Müge Anlı'nın gençlik fotoğrafı çok konuşulacak Yıllar güzelliğine güzellik katmış! Müge Anlı'nın gençlik fotoğrafı çok konuşulacak         
10:30
Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Kene vakaları arttı, kurul acilen toplandı Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Kene vakaları arttı, kurul acilen toplandı         
10:27
Karacaahmet'te büyük skandal! Mezarların üzerinde gezerek klip çektiler Karacaahmet'te büyük skandal! Mezarların üzerinde gezerek klip çektiler         
10:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2020 14:27:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Selim Soydan: 'Nihat Özdemir 1 dakika durmaz, istifa eder' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]