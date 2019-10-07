Son Dakika Haberleri: Selim Soydan: Pozisyon bana göre penaltıydı
Son Dakika Spor Selim Soydan: Pozisyon bana göre penaltıydı

Selim Soydan: Pozisyon bana göre penaltıydı

1 saat önce

Tüzemen, Soydan'ın kendisine "Fotoğrafı çeken arkadaşı kutluyorum.

Selim Soydan: Pozisyon bana göre penaltıydı, System.String[]

Tüzemen, Soydan'ın kendisine "Fotoğrafı çeken arkadaşı kutluyorum. Pozisyonda heyecanlandım ve kendime engel olamadım. Diego'nun eli açıktı ve bana göre pozisyon penaltıydı." dediğini ifade etti.


Selim Soydan benim ağabeyimdir. A Milli Takım Sorumlusu olarak daha sakin kalması gerektiğini kendisine de söyledim. Selim Ağabey bana şöyle dedi:


"Fotoğrafı çeken arkadaşı kutluyorum. Pozisyonda heyecanlandım ve kendime engel olamadım. Diego'nun eli açıktı ve bana göre pozisyon penaltıydı."


Ben de kendisine Brugge- Galatasaray maçında Marcao'nun benzer pozisyonu yaşadığını ama İtalyan hakemin VAR'la konuştuktan sonra penaltı vermediğini hatırlattım. Bana göre Marcao ile Diego'nun olayları bire bir benziyor. Ancak bunu 'Galatasaray'ın menfaatlerini korumak için istifamı geri aldım' söylemi yapan Ali Dürüst'le bire bir karşılaştırmak son derece yanlış. Birinde söylem var, birinde fotoğraflara yakalanan eylem var. Selim Ağabey'in istifası öncelikle kendisinin sonra TFF'nin vereceği bir karardır.

Selim Soydan, Galatasaray, Selim, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 09:21 
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