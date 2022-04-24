Selim Temurci: Ak Parti İçindeki Gruplar Birbirleriyle Trolleri Kullanarak Mücadele Ediyorlar - Son Dakika
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Selim Temurci: Ak Parti İçindeki Gruplar Birbirleriyle Trolleri Kullanarak Mücadele Ediyorlar

24.04.2022 14:11
Selim Temurci: Ak Parti İçindeki Gruplar Birbirleriyle Trolleri Kullanarak Mücadele Ediyorlar

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un sosyal medyada AKP’li trollerle yaşadığı tartışmaya ilişkin, “Ben, Pelikan ve türevlerinin bu ülkenin başına bela olacağını yıllardır söyleyen biriyim. Şu anda AK Parti, kendi içinde birtakım gruplara ayrıldı. Bu gruplar, birbirleriyle mücadeleyi mertçe, delikanlıca değil trolleri kullanarak vermeye başladılar” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un sosyal medyada AKP'li trollerle yaşadığı tartışmaya ilişkin, "Ben, Pelikan ve türevlerinin bu ülkenin başına bela olacağını yıllardır söyleyen biriyim. Şu anda AK Parti, kendi içinde birtakım gruplara ayrıldı. Bu gruplar, birbirleriyle mücadeleyi mertçe, delikanlıca değil trolleri kullanarak vermeye başladılar" dedi.

Selim Temurci, Semra Topçu'nun KRT'de dün yayınlanan Ayrıntıdaki Sırlar programına konuk oldu ve Mustafa Şentop'un sosyal medyada AKP'li trollerle yaşadığı tartışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Temurci, şöyle konuştu:

"Bizler, genel başkanımızın, trol çetesinin uydurma yayınları üzerine nasıl görevden uzaklaştırıldığını biliyoruz. Orda kalmadı bu iş, şu anda Şentop Bey bu tarz bir olayla karşılaştı. Meclis Başkanı, sosyal medya üzerinden bir kapışma yaşıyor bir trolle ve ona tepki gösteriyor. Büyük bir itiraf var; Şentop Bey, bunun iç operasyon olduğundan söz ediyor. Bunun merkezi AK Parti Genel Merkezi ise ifade etmek isterim ki Türkiye, susturulan bir Sedat Peker vakasını unutmuş değil. Bu mesele, Abdulhamit Gül'ün görevden uzaklaştırılması da dahil olmak üzere değerlendirilmesi gereken, masaya yatırılması gereken bir meseledir.

"TROL, TROLİÇELER, PELİKAN VE TÜREVLERİ CİDDİ ANLAMDA GÜÇ KAZANDILAR"

2016'da Sayın Davutoğlu'nun görevden alınmasından sonra, Ankara'da 1990'ların Türkiye'sinden, derin devletçi anlayışın ülkede, iktidara musallat olmasından sonra yaşadığımız süreçte bu trol ve troliçeler, bu Pelikan ve türevleri çok ciddi anlamda güç kazandılar.

Ben, Pelikan ve türevlerinin bu ülkenin başına bela olacağını yıllardır söyleyen biriyim. Şu anda AK Parti, kendi içinde birtakım gruplara ayrıldı. Bu gruplar, birbirleriyle mücadeleyi mertçe, delikanlıca değil trolleri kullanarak vermeye başladılar.

"ŞENTOP'UN 'TERBİYESİZLİK YAPMA' DEDİĞİNDE MUHATABININ TROL OLMADIĞI BELLİ"

2016'da susan Şentop ve benzeri siyasetçiler, AK Parti'de bugün kendilerinin ayaklarına basılınca trol falan demeyip onları muhatap alabiliyorlar. Sayın Şentop, nasıl 10 bin dolar alan vekili merak edip Sayın Soylu'ya mektup yazdıysa aslında 'Terbiyesizlik yapma' dediğinde muhatabının trol olmadığı belli. Onun arkasında kim olduğunu, ipinin kimin elinde olduğunu şu millete açıklayın da biz de rahatlayalım, siz de en azından içinizi dökün. Sayın Şentop, sakin bir siyasetçidir aslında. Tek bir adımla bu noktaya gelmemiştir.

Pelikan yalısında ülkeyi yönetenlerin resimlerini birkaç sene önce görmüştük. Cumhur İttifakı'nda, MHP ve İçişleri Bakanı arasında görünmez ilişki, AK Parti'yi kendi içinde de paramparça ediyor. Burada güdümlü füze gibi Pelikan ve türevleri kullanılıyor. Bu bir son değil, iktidar içi mücadelenin belden aşağı kavgaya dönüştüğünü üzülerek ifade edeyim."

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20 kişilik iki kız grubu birbirine girdi, tekme ve yumruklar havada uçuştu 20 kişilik iki kız grubu birbirine girdi, tekme ve yumruklar havada uçuştu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Selim Temurci: Ak Parti İçindeki Gruplar Birbirleriyle Trolleri Kullanarak Mücadele Ediyorlar - Son Dakika


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