Selim Temurci emniyette ifade verdi - Son Dakika

Selim Temurci emniyette ifade verdi

İSTANBUL - Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, hakkında yapılan bir suç duyurusu nedeniyle ifade vermek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne geldi.

GP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selim Temurci, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan bir suç duyurusu kapsamında "şüpheli" sıfatıyla bugün emniyete ifade vermeye geldi. Avukatı ve bazı partilerle birlikte emniyete gelen Temurci, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde yaklaşık 40 dakika ifade verdi. Temurci'nin, bir derneğin şikayeti üzerine emniyete geldiği öğrenildi.

Polise verdiği ifade sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan GP Genel Başkan Yardımcısı Temurci, hakkındaki suçlamadan dolayı emniyete ikinci kez çağırıldığını belirterek, "Şu anda hakkımdaki bir suçlamadan ötürü emniyete ikinci kez çağırılışım. Ne ile suçlandığımızı ve bizi kim suçladığını söyleyeyim. Bizi Süheyb Öğüt ile Boğaziçi Küresel İlişkiler Derneği suçluyor. İftira atıyorsunuz, suç işlemek amacıyla örgüt kurmuşsunuz deniliyor. Terörle Mücadele Kanunu, örgüt Üyeliği ve Örgüte Üye Olmamakla Birlikte örgüt Propagandası yapmakla suçlanıyoruz. Ne demek istiyorlar, bize bu suçlama niçin yapılıyor onu söyleyeyim. Çünkü biz 1 Mayıs 2016'da bu ülkede internet sitelerinde bir Pelikan Dosyası açarak, o internet sitesi üzerinden bir Pelikan Bildirgesi yayınlayarak ülkenin seçilmiş başbakanını alaşağı etmek için organize bir suç örgütü kurduğuna inandığımız kişilere çete deriz. Çete, yasadışı işler yapmak için bir araya gelmiş insanlar tarafından oluşturulur. Bize bu suçlamaları yapanlar Vikipedi'ye girsinler, Wikileaks'ta patlayan dosyaları görsünler. Sonuçta bu ülkede ve dünyada bir Pelikan gerçeği, Pelikan Çetesi var. Bana yapılan suçlamada aslında Pelikan diye bir şey yok bunu Selim Temurci olarak sen uyduruyorsun diyorlar. Hatta o kadar ileri gidiyorlar ki Pelikan'a Pelikan diyerek suç örgütü kurduğumu söylüyorlar. Ayrıca başka bir şey daha söylüyorlar. FETÖ de Pelikan'a Pelikan diyor, çete diyor eğer sen de aynı şeyi söylüyorsan sen de FETÖ'cüsün diyorlar, bu suçlamada. Şu suçlamaları yapan insanların kendi yaşamlarında kara bir leke olarak kalacak. Biz asla korkmadan bu mücadelemizi mutlaka sürdüreceğiz" dedi.

Konuşmasını sürdüren Temurci, "Siyasi parti liderleri, hatta AK Parti'de siyaset yapmış çok değerli dostlarımız bunu bir ur bunu bir virüse benzeterek devletin her yerine sızdıklarını ve bunlarla mücadele edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Biz de hiçbir kişiyi hiçbir kurumu hedef almadan, devlet ve millet sevdalısı insanlar olarak şunu söylüyoruz. FETÖ taktiklerini ve metodlarını kullanarak bu ülkede yeni bir paralel yapılanma ortaya çıkmıştır. Bunun adı paralel çetedir. Bu Pelikan çetesi ile mücadele etmeliyiz. Bu çete, seçilmiş başbakan olan Ahmet Davutoğlu'na karşı kumpas kurmuştur ve sosyal medyada bunu paylaşmıştır. Pelikan, İstanbul seçimlerinin iptal ettirilmesi sürecinde de milletin ve herkesin konuştuğu bir örgüttü. Başta Adalet Bakanı olmak üzere, şu anda kabinede olan bakanların görevden alınması konuşulduğunda bu ülkede yine Pelikan konuşuldu. Buradan yargı sistemimize, başta Adalet Bakanımıza seslenmek istiyorum; Ne olur dik durun, yanınızda duracağız. Bu yapı FETÖ taktiklerini kullanarak aşağılık iftiralarla büyük bir oyun oynuyor. Şu anda ülkenin siyasetinde, özellikle ülkenin medyasında, iş dünyasında ve bürokrasisinde çok güçlü bir hale geldiler. O hiç onlarda olmasaydı, bize herhangi biri bu suçlamada bulunamazdı. Pelikan Terör Örgütünü kim kurdu, ismini kim verdi, kim finanse ediyor? Ben bu ülkede hukuka inanmak, yargıya güvenmek istiyorum ve yargıyı göreve çağırıyorum. Bu örgüt mutlaka araştırılmalı ve Türkiye bu pisliklerden temizlenmelidir. Bu paralel çeteyi, bu Pelikan örgütünü yargı sistemimiz İnşallah deşifre edecek. Gerçek bir hukuk devletinde bunların hepsi ortaya çıkacak ve millet rahatlayacak. Biz üzerimize düşen vazifeyi yapmaya devam edeceğiz. Bunu araştırmak ve hukuki bir dayanak altına almak yargının görevidir, benim görevim değildir. Ben herhangi bir kişiyi, kurumu elimde hukukun verdiği bir karar olmadan kesin bir dille suçlayamam. Ama kesin olan bir şey var, bu ülkede Pelikan var, biz Pelikan demeye devam edeceğiz. Terör örgütü haline dönüşen bu yapıyı milletimize anlatacağız. Korkmayacağız, mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.

Temurci hakkında geçtiğimiz aylarda "iftara, hakaret, suç uydurma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüt üyeliği ve örgüte üye olmamakla birlikte örgüt propagandası yapmak" suçlamalarıyla suç duyurusu yapılmıştı.