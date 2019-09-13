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Selim Tunçbilek: "Annelerimiz doğru ve haklı bir noktada duruyor"

21 dakika önce

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Selim Tunçbilek, Diyarbakır'da HDP İl Binası'nda nöbet tutan annelere destek vererek, "Annelerimiz doğru ve haklı bir noktada duruyor" dedi.

Selim Tunçbilek:

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Selim Tunçbilek, Diyarbakır'da HDP İl Binası'nda nöbet tutan annelere destek vererek, "Annelerimiz doğru ve haklı bir noktada duruyor" dedi.


Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Selim Tunçbilek, düzenlediği basın toplantısında Diyarbakır'da HDP İl Binası önünde nöbet tutan annelere destek verdiklerini söyledi. Tunçbilek, "Şunu öncelikle vurgulamak gerekir ki; aydın olmak sadece kendi devletinize ve toplum değerlerinize başkaldırmakla ters düşmekle anlaşılmaz. Haksızlığa, hukuksuzluğa her türlü zorba ve yanlışa karşı doğru tutum belirlemekle aydınlar kendi yerlerini ve değerlerini bulurlar. Dünyada hiçbir ülkenin çekmediği kadar terör hadisesinden ıstıraplar çekmiş olan yurdumuzda aydınlarımız, yazarlarımız, sanatçılarımız ne yazık ki toplumun bu sorununa karşı yeterince tepki ortaya koyamamış ve çözüm sunamamışlardır. Diyarbakır'da yüreklerinde taşıdıkları çocuklarının acılarını dindirebilmek için terör örgütleriyle arasına mesafe koyamamış bir siyasi partinin il binası önünde başlattıkları yürekli ve erdemli davranışlarını canı gönülden destekliyoruz" dedi.


Tunçbilek, "Annelerimiz doğru ve haklı bir noktada durmaktalar. Onlar biliyor ki, yitik kaybedilen yerde aranır. Devletimizi adres olarak gösterenler terör örgütü işbirlikçisi cılız şahsiyetlerdir. Evlatlarımızı karanlık emellerine kurban etmek isteyenler devşirme noktalarını siyasal çerçevede oluşturdukları bu merkezlerden alarak dağa ve terör odaklarına taşımaktalar. Güçlü devletimiz bunun önlemlerini hukuk içinde mutlaka almalıdır. Diyarbakır'da aydınlarımızdan daha feraset sahibi annelerimiz bunu çok iyi bildiklerinden doğru bir duruş sergilemektedirler" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:16 Kaynak: İHA
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