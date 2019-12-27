Selim Yağmur, Develispor'da - Son Dakika
Son Dakika Spor Selim Yağmur, Develispor'da - Son Dakika Spor

Selim Yağmur, Develispor'da

6 saat önce

Kayseri Süper Amatör Küme lideri Develispor, devre arası transfer çalışmalarına devam ediyor.

Selim Yağmur, Develispor'da, System.String[]

Kayseri Süper Amatör Küme lideri Develispor, devre arası transfer çalışmalarına devam ediyor.


Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de ligin ilk yarısını 30 puanla lider olarak tamamlayan Develispor, ligin ikinci yarısına daha güçlü girmek için kolları sıvadı. Lige verilen 2 haftalık aranın ardından hem hazırlıklarını hem de transfer çalışmalarını sürdüren Kırmızı-Siyahlılar dördüncü transferini gerçekleştirdi. Develispor, ligin ilk yarısında Kayseri Gençlerbirliği forması giyen 1995 doğumlu orta saha oyuncusu Selim Yağmur'u renklerine bağladı.


Selim Yağmur daha önce, Kayseri Yavuzspor, Kayseri Erciyesspor, Nevşehir Belediyespor, Kayseri Şekerspor, Kayseri Yolspor, Esen Makina Belsinspor, Kayseri Sağlıkspor, Yahyalıspor ve sezon başında Kayseri Gençlerbirliği formaları giydi. Yağmur, ligin ikinci yarısında itibaren Develispor forması giyecek.


Dün akşam saatlerinde Develispor yöneticileri Yunus Özer, İbrahim Şimşek ve Haluk Dalkalı ile bir araya gelen Selim Yağmur yapılan son görüşmenin ardından anlaşmaya vardı. Selim Yağmur ligin ikinci yarısında Develispor forması giyecek. Develispor'da devre arası transfer döneminde Bilal Çavuş, Mevlüt Metin, Ahmet Emin Ayata'yı renklerine bağlamıştı. - KAYSERİ

Gençlerbirliği, Mehmet Özet, Kayseri, Selim, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 08:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti
Kayseri doğumda ikizleri ile birlikte öldü Garry Cook: 2008 yılında yanlışlıkla Messi'yi Manchester City'ye transfer ediyorduk TFF, VAR kayıtlarının açıklanmayacağını duyurdu

Son Dakika Haberleri
15:37 Ünlü futbolcu Lamborghini aracıyla kaza yaptı - Son Dakika Spor
15:34 Bahçeşehir Basketbol takımı Gaziantep'e taşınabilir - Son Dakika Spor
15:27 Rıza Çalımbay: "Çok transfer yapmayacağız" - Son Dakika Spor
15:22 Trabzonspor'dan anlamlı destek - Son Dakika Spor
15:20 Maviş: "Sinop kendine yakışan bir stada kavuşacak" - Son Dakika Spor
15:15 Garry Cook: 2008 yılında yanlışlıkla Messi'yi Manchester City'ye transfer ediyorduk - Son Dakika Spor
14:21 TFF, VAR kayıtlarının açıklanmayacağını duyurdu - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 15:44:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Selim Yağmur, Develispor'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]