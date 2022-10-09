SELİME KATEDRALİ'NE TURİST AKINI - Son Dakika
Üye Girişi

SELİME KATEDRALİ'NE TURİST AKINI

09.10.2022 11:40

AKSARAY'da sonbahar mevsimiyle Selime Katedrali'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

AKSARAY'da sonbahar mevsimiyle Selime Katedrali'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Çoğunluğu ABD'li ve Alman turistlerin oluşturduğu ziyaretçilerin yanı sıra yerli gezginler de doğa harikası Ihlara Vadisi ve Selime Katedrali'ne ilgi gösteriyor. Katedralin kilise ve mahzenlerini hayranlıkla gezen turistler, bol bol fotoğraf çektiriyor.

Aksaray, Kapadokya Bölgesi'nin başlangıcı olan Ihlara Vadisi, Selime Katedrali gibi tarihi yerleri nedeniyle son yıllarda kültür turizminin gözdesi haline geldi. Selime Katedrali de Kapadokya'nın en büyük katedrali olma özelliğinin yanı sıra İsa'nın göğe çıkışı ile Meryem Ana gibi tasvirleriyle dikkat çekiyor. Katedralin bir diğer özelliği de bölgedeki din adamlarının yetiştirildiği mekan olarak bilinmesi. Ayrıca ilk yüksek sesli ayinin de Selime Katedrali'nde yapıldığı biliniyor. Kayaların oyulmasıyla yapılan ve çoğu kilise olarak inşa edilmiş yapılar Bizans sanatının izlerini taşıyor.

Bölge, son dönemlerde Türkiye'ye deniz tatiline gelen ABD'li ve Alman turistlerin ilgisini çekiyor. Kafileler halinde gelen katedrali ve mahzenlerini ilgiyle gezen turistler, bol bol fotoğraf çektiriyor.

Sonbahar mevsimiyle birlikte kafileler şeklinde gelen ziyaretçilerin sayısında ciddi bir artış olduğunu belirten tur rehberi Bayram Aytekin, 'Bölgemiz, yaz mevsiminde sıcak ve kuru olduğu için daha az tercih ediliyor. Böyle zamanlarda daha çok deniz kenarları tercih edilirken sonbaharda ise turist yoğunluğu yaşanıyor. Ziyaretçilerimiz bu bölgede yürüyüş yapıyorlar. Turistlerimizi yeşil tur olarak adlandırdığımız Ihlara Vadisi'nde gezdiriyoruz. Amerika, Almanya, Güney Afrika ve yurt dışında yaşayan misafirlerimiz var. Selime Katedrali, Kapadokya bölgesinin en eski ve en büyük yapısı olarak biniyor. Hristiyanlık tarihinde ilk sesli ayin burada yapılmış. Burayı turistler çok ilginç buluyorlar ve hayranlıkla izliyorlar. Bölgeye daha önce gelmedikleri bin pişman oldukları söylüyorlar. Gezimiz sabah 9'da başlayıp akşam 6-7'ye kadar sürüyor. Selime Katedrali gezisi sonrası Ihlara Vadisi'nde 4 kilometre yürüyüş yapıyoruz. Kapadokya Bölgesi genel olarak çölü andırdığı için buraya gelen misafirlerimiz bambaşka bir yere geldiklerini hissediyorlar ve bölgeden daha neşeli ayrılmış oluyorlar."diye konuştu.

'BU BÖLGENİN TARİHİ DEĞERİ ÇOK YÜKSEK'

Amerika Birleşik Devletlerinden gelen Habi Sheik, 'Aslında geçen yıl Türkiye'ye gelmeyi, Kapadokya'daki balonları görmeyi ve oradan da İstanbul'a gitmeyi planlıyorduk, ama salgın nedeniyle iptal etmek zorunda kaldık. Bence bu bölgenin tarihi değeri yüksek ve şehir aynı zamanda en eski yerleşim yerlerinden birisi. Rehberimiz gerçekten çok iyiydi. Bizi Kapadokya tarihiyle aydınlattı ve muhteşem bir gezi oldu. Selime Katedrali mimari olarak da gerçekten doğa harikası bir yer. Mutfağını, kubbesini, manastırı ve mimari yapısını çok beğendik.?dedi.(DHA) FOTOĞRAFLI

YORUMLAR
500
KPSS'nin Ön Lisans Oturumu Bugün Yapıldı: 'Siyasi Bir Referansı Olanlar ya da Bir Partinin Yandaşı Olanlar Her Yere Yerleşebiliyor' KPSS'nin Ön Lisans Oturumu Bugün Yapıldı: 'Siyasi Bir Referansı Olanlar ya da Bir Partinin Yandaşı Olanlar Her Yere Yerleşebiliyor' Dünya İniş Kaykay ve Hız Kızağı Şampiyonası'nda dünyanın gözü Hasan Dağı'nda Dünya İniş Kaykay ve Hız Kızağı Şampiyonası'nda dünyanın gözü Hasan Dağı'nda
Kaynak: DHA

Kapadokya, Aksaray, turist, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SELİME KATEDRALİ'NE TURİST AKINI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:07 Başarılı eldiven Iker Casillas eşcinsel olduğunu açıkladığı paylaşımını sildi! İşte açıklaması
16:21 Oyuncu Seda Bakan, 40 günlük bebeği Ela için mevlit okuttu: Çok şükür
15:57 Efsane kaleci Iker Casillas eşcinsel olduğunu duyurdu! Puyol'un verdiği yanıt büyük ses getirdi
15:43 A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz kararını açıkladı: Bundan sonra Almanca konuşacağım
15:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Onur Şener sözleri: Böyle elim bir hadise üstünden farklı hesaplar görmek ne ahlakidir ne insanidir
15:25 33 milyon liralık yüzüğüyle sahneye çıkan Ebru Gündeş olay oldu: Göstere göstere dans etti
15:18 Kendini binbaşı olarak tanıtıp plaket yaptırma bahanesiyle para isteyen sahtekar yakalandı
15:17 Genç kızı bıçaklayıp yakan adam, olay günü annesini öldürmek için eve girmiş!
15:07 Atatürk'ün yapay zekayla yapılan fotoğrafında yer alan FETÖ'cü tepki gördü
14:55 EURO 2024 elemlerinde gruplar belli oldu! Ermenistan, Türkiye'yi yok saydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 17:27:23. #1.12#
SON DAKİKA: SELİME KATEDRALİ'NE TURİST AKINI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement