Üye Girişi
Selime Katedrali yerli ve yabancı turistleri cezbediyor - Son Dakika

Selime Katedrali yerli ve yabancı turistleri cezbediyor

24.06.2021 23:19

Selime Katedrali yerli ve yabancı turistleri cezbediyor Kapadokya'nın giriş kapısı olan Aksaray'da Hitit, Asur, Pers, Roma ve Bizans'a ev sahipliği yapan Selime Katedrali yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Selime Katedrali yerli ve yabancı turistleri cezbediyor

AKSARAY - Kapadokya'nın giriş kapısı olan Aksaray'da Hitit, Asur, Pers, Roma ve Bizans'a ev sahipliği yapan Selime Katedrali yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Kapadokya'nın başlangıcı olan Aksaray'da bulunan Selime Katedrali pandemi geçiş süresi sonrası yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu. Kapadokya'nın en büyük katedrali olan Selime Katedrali yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya başladı. Geçmişte Hitit, Asur, Pers, Roma ve Bizans'a ev sahipliği yapan katedral oyma peri bacaları ve manastırı ile yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Tarihi dokusunu koruyan Selime Katedrali Ortodoks inancına da ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Ortodoks inancına göre ziyarete gelen yabancı turistler geçmişte katedralde yaşayan insanların yaşayış biçimini incelerken, yerli turistler ise sürdürülen hayatlar hakkında bilgi alıyor. Geçmişte din adamlarının yetiştirildiği manastırı içinde barındıran Selime Katedrali'nde bazı Ortodokslar inançlarına göre ibadetlerini de yerine getiriyor. Kültür Turizm İl Müdürlüğü ekipleri tarafından karşılanan yerli ve yabancı turistler rehberler eşliğinde gezdiriliyor. Selime Katedrali ve Aksaray hakkında bilgilerin anlatıldığı gezide Kapadokya'nın incisi olarak bilinen Aksaray'ın diğer tarihi mekanları da tavsiye ediliyor.

Ankara'dan katedrali gezmeye gelen Burhanettin Ayça (42), "Ankara'dan geldik. Çocuklarla dolaşıyoruz. Ihlara Vadisi gezdik ve sonra burayı gezdik. Eskiye yönelik yorumlar yapıyoruz. Burada nasıl yaşamışlar, neler olmuş?" derken, Nevşehir'de kaldığı otelden Selime Katedralini gezmeye gelen Burak Coşkuner ise, "Buraya eşimle beraber geldik. Normalde Nevşehir'de bir otelde kalıyoruz. Kapadokya'nın başlangıcı olan Selime Manastırı'nı görmeye geldik. Gerçekten şaşkınlıkla her yeri gezdik. Kafamızda birçok soru oluştu. Eskiden insanlar burada nasıl yaşamış? Bu yapıları nasıl oluşturmuşlar? Buraya oluşturduktan sonra yaşamlarına nasıl devam etmişler. Yürümesi bile zor çünkü" diye konuştu.

Selime Katedrali yerli ve yabancı turistleri cezbediyor
Selime Katedrali yerli ve yabancı turistleri cezbediyor
Selime Katedrali yerli ve yabancı turistleri cezbediyor
Selime Katedrali yerli ve yabancı turistleri cezbediyor

Kapadokya, Aksaray, Bizans, Roma, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Selime Katedrali yerli ve yabancı turistleri cezbediyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Genç kızın 00:00 Genç kızın "anne" diye feryadı tüyleri diken diken etti: Yaşıyor mu bakın, yaşıyor mu ABD'de çöken 12 katlı binada yaklaşık 100 kişiden haber alınamıyor 23:36 ABD'de çöken 12 katlı binada yaklaşık 100 kişiden haber alınamıyor Koronayla ilgili tüm bilinenleri kökünden sarsacak araştırma: Virüsün kökeni 20 bin yıl öncesine dayanıyor 23:09 Koronayla ilgili tüm bilinenleri kökünden sarsacak araştırma: Virüsün kökeni 20 bin yıl öncesine dayanıyor
Oğlunu uyandırmaya giden baba yıkıldı! 17 yaşındaki genç, annesinin eşarbıyla canına kıydı 22:40 Oğlunu uyandırmaya giden baba yıkıldı! 17 yaşındaki genç, annesinin eşarbıyla canına kıydı Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi 21:58 Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi Tatil sezonunu Fethiye'de açan Tuvana Türkay'dan iddialı poz 21:16 Tatil sezonunu Fethiye'de açan Tuvana Türkay'dan iddialı poz
Bir Bitcoin vurgunu daha! Cajee kardeşler, 3,6 milyar dolarla ortadan kayboldu 20:06 Bir Bitcoin vurgunu daha! Cajee kardeşler, 3,6 milyar dolarla ortadan kayboldu Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'nin 18:43 Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'nin "Yüzde 45 oyumuz var" çıkışına yanıt: Haydi ne bekliyorsun, hemen seçim

Son Dakika Haberleri
17:52 İngiltere cephesinden Rusya'ya donanma cevabı: Değerlerimizi savundu
17:38 AB, Belarus ekonomisine ilişkin yeni yaptırım kararı aldı
17:27 Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok
17:26 Uzun zaman sonra sessizliğini bozan Aziz Yıldırım, sosyal medyada tepki çekti
17:11 Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşkınlıklarını saklayamadı
17:09 Rekor başvuru! YKS'ye 2.6 milyon kişi girecek
17:09 UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı! Futbolda yeni dönem
17:05 Dünyaca ünlü banka yıl sonu dolar/TL beklentisini 9 TL'den 9,30 TL'ye çıkarttı
17:05 Altının kilogramı 499 bin 500 liraya çıktı
17:04 Son Dakika: Şampiyonlar Ligi maçları artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de
AB liderler zirvesinde gündem Türkiye! Erdoğan'ın yıllardır sitem ettiği iki konuda nihayet adım atılıyor AB liderler zirvesinde gündem Türkiye! Erdoğan'ın yıllardır sitem ettiği iki konuda nihayet adım atılıyor         
00:33
Kongreye katılmayacağını açıklayan Aziz Yıldırım'a Fenerbahçe'den yanıt Kongreye katılmayacağını açıklayan Aziz Yıldırım'a Fenerbahçe'den yanıt         
23:39
Nefes kesen oylama bitti! Aleyna'yı yenen Yiğit Poyraz, Survivor'da yarı finale kaldı Nefes kesen oylama bitti! Aleyna'yı yenen Yiğit Poyraz, Survivor'da yarı finale kaldı         
23:36
İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeden yine çıkarmadı İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeden yine çıkarmadı         
22:50
Marcus, Şevval Şahin'i kıskanınca Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize attı! Lüks mekandakiler dondu kaldı Marcus, Şevval Şahin'i kıskanınca Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize attı! Lüks mekandakiler dondu kaldı         
22:33
Askerlerin yargılanmasıyla ilgili yeni düzenleme Meclis'te kabul edildi Askerlerin yargılanmasıyla ilgili yeni düzenleme Meclis'te kabul edildi         
21:38
Canlı yayında kavga ettiler, canlı yayında tatlıya bağladılar! Uğur Dündar'la Yılmaz Özdil barıştı Canlı yayında kavga ettiler, canlı yayında tatlıya bağladılar! Uğur Dündar'la Yılmaz Özdil barıştı         
20:40
Mersin'de dağ evindeki çadırda genç çiftin cansız bedenleri bulundu Mersin'de dağ evindeki çadırda genç çiftin cansız bedenleri bulundu         
19:11
Defineciler yer altı şehrini ortaya çıkardılar Defineciler yer altı şehrini ortaya çıkardılar         
17:33
Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok         
17:27
Kan izlerini takip eden aile, su kuyusunda 21 yaşındaki gencin cansız bedenini buldu Kan izlerini takip eden aile, su kuyusunda 21 yaşındaki gencin cansız bedenini buldu         
17:16
AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var         
15:57
Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü         
15:35
Bakan Karaismailoğlu ile aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyarete giden İmamoğlu espriyi patlattı Bakan Karaismailoğlu ile aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyarete giden İmamoğlu espriyi patlattı         
15:27
Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor         
14:35
Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı         
09:18
Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu         
09:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2021 01:01:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Selime Katedrali yerli ve yabancı turistleri cezbediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement