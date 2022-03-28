Selimiye belediye eski başkanı Gül hayatını kaybetti - Son Dakika
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Selimiye belediye eski başkanı Gül hayatını kaybetti

28.03.2022 11:43
Selimiye belediye eski başkanı Gül hayatını kaybetti

Muğla'nın Milas ilçesi Selimiye Belediyesi'nde 13 yıl boyunca belediye başkanlığı görevinde bulunan Mustafa Gül yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Milas ilçesi Selimiye Belediyesi'nde 13 yıl boyunca belediye başkanlığı görevinde bulunan Mustafa Gül yaşamını yitirdi.

Daha önce belde olan ve büyükşehir yasasıyla birlikte mahalleye dönüştürülen Milas'a bağlı Selimiye Mahallesi'nde 1977 - 1980 ve 1989 - 1999 yılları arasında belediye başkanlığı görevinde bulunan Mustafa Gül geçirdiği rahatsızlık nedeniyle evinde hayatını kaybetti. Gül'ün vefatı ailesini ve sevenlerini üzdü. - MUĞLA

Selimiye belediye eski başkanı Gül hayatını kaybetti

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Belediye Başkanlığı, Mustafa Gül, Selimiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Selimiye belediye eski başkanı Gül hayatını kaybetti - Son Dakika


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