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Selimiye Cami'nde kadın-erkek girişleri ayrıldı

59 dakika önce

Selimiye Cami'nde kadın-erkek girişleri ayrıldıEDİRNE - Edirne'de, Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği tarihi Selimiye Cami girişinde kadın ve erkek girişleri ayrıldı.

Selimiye Cami'nde kadın-erkek girişleri ayrıldı, System.String[]

Selimiye Cami'nde kadın-erkek girişleri ayrıldı

EDİRNE - Edirne'de, Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği tarihi Selimiye Cami girişinde kadın ve erkek girişleri ayrıldı. Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm, "Talep var. Dolayısıyla hanım efendilerin daha rahat girip çıkabilmelerini temin etmek lazım. Biz, ana girişi ikiye böldük" dedi.

Osmanlı mimarisinin zirvesi eşsiz mabet Selimiye Cami'nde, ana giriş bölümünde kadın ve erkeklerin girişi için yeni düzenleme yapıldı. Kadınlar, caminin ana girişinin sağ tarafından kendilerine ayrılan yoldan camiye giriş yaparken, erkekler de yine ana girişin sol kenarında kendilerine ayrılan bölümden camiye giriş yapabiliyor.


"Dünyanın çeşitli yerlerinde uygulanıyor"

Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Talep var. Dolayısıyla hanım efendilerin daha rahat girip çıkabilmelerini temin etmek lazım. Biz, ana girişi ikiye böldük. Hanım efendiler sağdan, beyefendiler de soldan aynı kapıdan ana girişi kullanıyor. Esas önemli olan hanım efendilerin rahat girip çıkmasını sağlamaktı. Bu Kabe-i Muazzama'da uygulanıyor. İstanbul'da bir çok camide de, dünyanın çeşitli yerlerinde de uygulanıyor. Bizde aynı sistemi aldık, Selimiye'ye koyduk.

Selimiye Cami, Selimiye, Genel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:42 Kaynak: İHA
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