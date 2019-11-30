Selimiye Camii Çevre Projesi'nin onaylanması esnafı sevindirdi

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Selimiye Camii'nin çevre düzenleme projesinin Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylanması, başta Selimiye Arastası olmak üzere çevredeki esnafı sevindirdi.

Selimiye Arasta Çarşısı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Bayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Selimiye Camii Çevresi Kentsel Tasarımı" projesinin hayata geçirilmesiyle, cami ve çevresinin turizm cazibesinin artacağını söyledi.

Esnaf olarak projenin onaylanmasını sevinçle karşıladıklarını belirten Bayrak, "Bu çevre projesi ekonomiye ve turizme katkı sağlayacak. Hem yerli hem de yabancı turist sayısında daha da artış yaşanacağını düşünüyoruz. Çünkü şimdiki haliyle güzel bir görüntü sergilemiyor. Camiye gelen turist sayısı artınca bundan hem esnaf hem de Edirne'miz kazanacak. Harika bir proje. Selimiye'nin ihtişamı daha da ön plana çıkacak." ifadelerini kullandı.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar ise Selimiye'nin dünyanın en çok turist çeken mimari eserlerinden biri olduğunu dile getirdi.

Kentin turizmden aldığı payın proje sayesinde büyüyeceğini vurgulayan Dinar, "Edirne'ye 'piyango vurdu' diyebiliriz. Burada atıl durumda olan yerler vardı. Göze hoş gelmiyordu. Ancak bu projeyle Selimiye ve çevresi düzenlenecek. Böylelikle kente daha fazla turist gelecek." diye konuştu.

Esnaf Nejat Yavuz da yeni düzenlemeyle kentin daha fazla turist çekeceğine inandığını vurgulayarak, "Yaklaşık beş yıldır kazı çalışmaları dolayısıyla kötü bir görüntü var. Burası da ortadan kalkacak. Çalışmaların bir an önce başlayıp tamamlanmasını istiyoruz." dedi.

Projede neler var?

Proje çerçevesinde meydan düzenlemesi yapılacak, Selimiye Camii çevresinde trafiğe açık Mimar Sinan Caddesi'nin bir bölümü trafiğe kapatılacak, meydana aydınlatma elamanları ile kent mobilyaları yerleştirilecek.

Selimiye Camii ana girişi karşısındaki bölge de yeşil alana dönüştürülecek.



Düzenleme çalışmaları Edirne Belediyesince gerçekleştirilecek.