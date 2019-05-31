Selimiye Camii, Kadir Gecesi'nde dolup taştı
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EDİRNE'de Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye Camii, Kadir Gecesi nedeniyle aralarında Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen soydaşların da bulunduğu binlerce kişiyle dolup taştı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:46 Kaynak: DHA
EDİRNE'de Mimar Sinan
'ın 'ustalık eserim' dediği UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye Camii
, Kadir Gecesi
nedeniyle aralarında Yunanistan
ve Bulgaristan
'dan gelen soydaşların da bulunduğu binlerce kişiyle dolup taştı.
Kadir gecesi nedeniyle Edirne
ve Selimiye Camii ziyaretçi akınına uğradı. Bulgaristan ve Yunanistan'da Batı Trakyalı soydaşların yanı sıra otobüslerle komşu illerden gelenler, Edirne Valiliği
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kurulan iftar çadırında oruçlarını açtı. Selimiye Camii tamamen dolarken, kadınlar cami avlusunda kendileri için hazırlanan bölümlerde namaz kıldı.
- Edirne
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