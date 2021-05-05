Selimiye Camii meydanında Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla süreç hız kazandı - Son Dakika

EDİRNE'de UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki Selimiye Camii meydanının projesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat vermesiyle yeniden hız kazanan süreçte, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Edirne Belediyesi arasında protokol imza aşamasına geldi.

Türk İslam tarihinin en önemli eserlerinden, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Selimiye Camii Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat vermesiyle çözüldü. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Edirne ziyareti sonrası konuyu ilettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selimiye Meydan Projesi'nin başlatılması için talimat verirken, Edirne Belediye Meclisi de konuyla ilgili bugün olağanüstü toplandı. Meclis toplantısında, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a projenin başlatılması için bakanlık ile belediye arasında protokol imzası yetkisi verildi.