Selimiye Camii Meydanında dua ettiler, özgürlüğün tadını çıkardılar - Son Dakika

Selimiye Camii Meydanında dua ettiler, özgürlüğün tadını çıkardılar

Vatandaşlar: "Yürümeyi unutmuşuz, bacaklarımız tutuldu"

EDİRNE - Edirne'de Ramazan ayında yaklaşık 500 bin kişinin ziyaret ettiği Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği eşsiz mabet Selimiye Camii Kovid-19 salgını nedeniyle en sessiz günlerini yaşarken, 50 gün sonra sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar Selimiye Camii meydanına akın edip, özgürlüğün tadını çıkardılar bir yandan da dua ettiler.

Edirne'de 65 yaş üstü vatandaşlar 7 haftanın sonunda 4 saatlik de olsa dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Yasağın kalktığı ilk dakikalardan itibaren sosyal mesafe ve maske takmak şartı ile kendini sokağa atan vatandaşlar adeta özgürlüğün tadını çıkardı.

"Güzel havanın tadını çıkardılar"

Bastonlarından yardım alarak el ele tutuşan, kol kola giren vatandaşlar, havanın da güzel olmasını fırsat bilerek yeşil alanlara adeta akın etti. 65 yaş ve üstü vatandaşlardan kimi kaldırımlarda, kimi yollarda kimi ise yol kenarlarında bulunan çimlerde yürüyüş yaptı.

"Selimiye Camii meydanına akın ettiler"

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Cami'nde, korona virüs tedbirleri kapsamında cemaatle namazın geçici kısıtlanmasının ardından en sessiz günler yaşanırken, 50 gün sonra sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşların Selimiye Camii meydanına akın etmesiyle de en kalabalık gün yaşandı.

"Yürümeyi unutmuşuz"

Sosyal mesafe kuralına uyarak oturan vatandaşlar, 50 gün evde kalınca yürümeyi unuttuklarını belirterek, çeşit zamanlarda yürüyüş izni verilmesini talep etti.