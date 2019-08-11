Selimiye Camii'nde bayram namazı

EDİRNE'de tarihi Selimiye Camii'nde Kurban Bayramı coşkusu yaşandı. Yaklaşık 10 bin kişilik caminin içi bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlarla doldu.Edirneliler, Kurbay Bayramı namazında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan ve Mimar Sinan'ın, "Ustalık eserim" dediği Selimiye Camii'ne akın etti. Namazdan önce Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm vatandaşlara vaaz verdi. Yaklaşık 10 bin kişilik cami tamamen dolarken bazı vatandaşlar yoğunluktan dolayı namazlarını cami avlusunda kıldı.Tarihi camide bayram namazı sonrası ise vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı. Namaza katılan Edirne Valisi Ekrem Canalp de bayramlaşmaya katıldı.



