Son Dakika Haberleri: Selimiye Camii'nde bayram namazı
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Selimiye Camii'nde bayram namazı

7 dakika önce

EDİRNE'de tarihi Selimiye Camii'nde Kurban Bayramı coşkusu yaşandı.

Selimiye Camii'nde bayram namazı, System.String[]
EDİRNE'de tarihi Selimiye Camii'nde Kurban Bayramı coşkusu yaşandı. Yaklaşık 10 bin kişilik caminin içi bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlarla doldu.
Edirneliler,  Kurbay Bayramı namazında  UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan ve Mimar Sinan'ın, "Ustalık eserim" dediği  Selimiye Camii'ne akın etti. Namazdan önce Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm vatandaşlara vaaz verdi. Yaklaşık 10 bin kişilik cami tamamen dolarken bazı vatandaşlar yoğunluktan dolayı namazlarını cami avlusunda kıldı.
Tarihi camide bayram namazı sonrası ise vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı. Namaza katılan Edirne Valisi Ekrem Canalp de bayramlaşmaya katıldı.



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Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 10:27 Kaynak: DHA
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