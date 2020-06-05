Selimiye Camii'nde cuma namazına yoğun ilgi - Son Dakika

EDİRNE'de normalleşme süreciyle birlikte ikinci cuma namazı kılındı. Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii'nin avlu ve bahçesinde kılınan cuma namazına yoğun katılım oldu.

Koronavirüs salgınında normalleşme sürecinin ikinci haftasında Edirne'deki Selimiye Camisi, cuma namazında vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Camiye gelen vatandaşların ilk olarak ateşleri ölçüldü. Dezenfektan ve maske dağıtımının yapıldığı cami girişinde, seccadesi olmayanlara da tek kullanımlık seccadeler verildi. Cemaat caminin avlu ve bahçesinde sosyal mesafe kuralına göre saf tuttu.

Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm, camilerde yeniden toplu olarak ibadet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Vatandaşların da artık kurallara uyarak camide ibadet ettiklerini ifade eden Üzüm, "Selimiye'de ikinci cuma namazımız. Vatandaşlarımız kurallara alışmış durumda. Vaka sayılarının da az olması bizleri mutlu ediyor. Allah'ın izniyle bu meseleyi bitirmek üzereyiz. Dikkatli olmaya devam ediyoruz. Cemaatimiz de çok duyarlı. Mutluyuz ve sevinçliyiz. Allah mutluluğumuzu daim etsin" dedi.

Tarihi camideki cuma namazını imam Yusuf Serenli kıldırdı. Namazın ardından cemaat, tedbirlere uyarak camiden ayrıldı.