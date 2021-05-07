SELİMİYE CAMİİ'NDE RAMAZAN SON CUMA NAMAZI TEDBİRLERLE KILINDI - Son Dakika

EDİRNE'de Mimar Sinan'ı ustalık eseri tarihi Selimiye Camii'nde tam kapanmaya denk gelen ramazanın ayın son cuma namazı kılındı. Camiye, maske ve yanlarında getirdikleri seccadelerle gelen cemaat, sosyal mesafede saf tutarken bazıları da cami avlusunda namaz kıldı.

Edirne'de UNESCO Dünya Mirasları Listesi'nde bulunan Mimar Sinan'ın ustalık eseri tarihi Selimiye Camii'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında, tam kapanmaya denk gelen, ramazan ayının son cuma namazı kılındı. Namaz öncesi dezenfekte edilen tarihi cami içinde çekilen bantlarla cemaatin olması gereken mesafesi belirlendi. Yaklaşık 4 bin kişinin aynı anda namaz kılıp ibadetlerini kaptığı tarihi Selimiye Cami, tedbirler kapsamında kapasitesini 4'de bir oranına düşürdü. Ezanın okunmasıyla birlikte camiye gelen cemaatin bazıları cami içinde namazlarını kılarken bazıları da tedbir amaçlı cami avlusuna serdikleri seccadelerle namazlarını kıldı.

Camiye alınan önlemlere uyarak yürüme mesafesinden gelen Ali Şallı, "Tedbirlerimizi alıp cuma namazına geldik. Maskemizi ve seccademizi yanımıza aldık. Kısıtlama döneminde namazımı genellikle evde kılıyordum. Cuma namazı için Selimiye'ye geldim. Çok şükür namazımızı burada kılacağız" dedi. Uygulamanın güzel olduğunu söyleyen Saim Gül ise "Bu çevrede oturuyorum. Seccademi aldım namaza geldim. Uygulama güzel. Mesafeyi korursanız, hijyeninize dikkat ederseniz bir sıkıntı olmaz. Devletimiz ne uygulamayı uygun görürse biz de ona uyuyoruz" şeklinde konuştu.

Selimiye Camii'nde cuma namazını kıldıran Edirne İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Okur, namaz hutbesinde koronavirüs salgının bitmesi için dua okudu. Okur, "Bu salgın hastalıklardan bir an önce kurtulmayı bizlere nasip eyle, hasta kullarına şifalar, dertli kullarına deva eyle" diye dua etti.