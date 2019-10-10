Son Dakika Haberleri: Selimiye camii'nde sabah namazında 'fetih suresi' okundu
Son Dakika Güncel Selimiye camii'nde sabah namazında 'fetih suresi' okundu

Selimiye camii'nde sabah namazında 'fetih suresi' okundu

15 dakika önce

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı' nedeniyle Edirne'de tarihi Selimiye Camii'nde sabah namazı öncesi 'Fetih Suresi' okunup, dualar edildi.

Selimiye camii'nde sabah namazında 'fetih suresi' okundu, System.String[]

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı' nedeniyle Edirne'de tarihi Selimiye Camii'nde sabah namazı öncesi 'Fetih Suresi' okunup, dualar edildi.

TSK'nın Fırat'ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik dün başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Edirne'deki camilerde sabah namazında 'Fetih Suresi' okundu. Ardından harekata katılan askerler için dua edildi. Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan Selimiye Camii'nde de 'Fetih Suresi' okunup, askerler için dua yapıldı.


Selimiye Camii, Edirne, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gül ve Davutoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ilk sözler
Ünlülerden Barış Pınarı Harekatı'na tam destek Nusaybin'e roketin düşme anı saniye saniye kaydedildi Barış Pınarı Harekatı için camilerde sela okundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 08:39:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Selimiye camii'nde sabah namazında 'fetih suresi' okundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]