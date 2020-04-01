Selimiye Camii'ne 'Evde Kal Türkiye' mahyası asıldı - Son Dakika

EDİRNE ve Türkiye'nin en önemli ibadet noktalarından, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii'ne, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında vatandaşı uyarmak amacıyla 'Evde Kal Türkiye' mahyası asıldı. Mahya, havanın kararmasıyla Edirne'nin tüm noktalarından okundu.

Edirne İl Müftülüğü, dünya ile birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı sokağa çıkmama bilincini artırmak için, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camii'ne 'Evde Kal Türkiye' mahyası astı. Akşam havanın kararmasıyla aydınlanan mahya Edirne'nin tüm noktalarından izlendi.Söz konusu uygulamanın yerinde olduğunu söyleyen İsmail Kaynar isimli vatandaş, halk arasında bilinci daha da artıracağını söyledi. Kaynar, "Bence çok yerinde bir uygulama. Böylelikle insanların daha ilgisinin çekilebileceğini düşünüyorum" dedi.