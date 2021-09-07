Üye Girişi
SELİMİYE CAMİİ'NİN RESTORASYONU VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ BAŞLIYOR - Son Dakika

SELİMİYE CAMİİ'NİN RESTORASYONU VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ BAŞLIYOR

07.09.2021 11:13

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Mimar Sinan'ın, 'Ustalık eserim' dediği tarihi Selimiye Camii'nin restorasyonu ile çevre düzenlemesinin başlayacağını söyledi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Mimar Sinan'ın, 'Ustalık eserim' dediği tarihi Selimiye Camii'nin restorasyonu ile çevre düzenlemesinin başlayacağını söyledi. Aksal, "Selimiye Camii'nin restorasyonunu orijinaline uygun bir şekilde yapıyoruz. Caminin çevre düzenlemesini de yapıyoruz,. Şu an bir firmaya verilmiş durumda çevre düzenlemesi çalışmalarına en kısa zamanda başlıyorlar" dedi.

AK Parti Edirne Milletvekili ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı Fatma Aksal, Mimar Sinan'ın, 'Ustalık eserim" dediği UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camii'nin restorasyonu ihalesinin önümüzdeki günlerde yapılacağını söyledi.

'ORİJİNALİNE UYGUN ŞEKİLDE YAPIYORUZ'

Selimiye Camisi ile ilgili restorasyon ve çevre düzenlemesi olmak üzere iki ayrı proje olduğunu söyleyen Aksal, "Bunlardan bir tanesi Selimiye Camii'nin kendisinin restorasyonu. Vakıflar eliyle Selimiye Camii'nin restorasyonunu orijinaline uygun bir şekilde yapıyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz bunun ihalesini en kısa zamanda yapacak ama biliyorsunuz bunlar çok hassas projeler, gerçekten çok büyük özen istiyor. Bizim burada amacımız onun orijinal, ilk yapıldığı haline göre, harcıyla her şeyiyle yapılması. Onun ihale çalışmaları devam ediyor ve önümüzdeki günlerde Selimiye Camii'nin restorasyon ihalesini yapacağız ve inşallah Selimiye Camii'ni restore edeceğiz" dedi.

İhalenin en geç yılbaşına kadar yapılmasını beklediklerini belirten Aksal, "Selimiye Camii restorasyonu için önümüzdeki günlerde yılbaşına kadar ben ihalenin yapılacağını tahmin ediyorum. Bu tarihi eserlerde bazen süreç çok yavaş ilerliyor. Biz en kısa zamanda dünya mirası olmuş Selimiye Camii restorasyonunun en iyi şekilde yapılması için ciddi şekilde takip ediyoruz, takipçisiyiz. Önümüzdeki günlerde yapılacaktır. Edirnelilere hayırlı olsun" diye konuştu.

'ÇEVRE DÜZENLEMESİNİN OLMAMASI ÇOK ÜZÜCÜYDÜ'

Edirne'de uzun yıllar atıl halde duran Selimiye Camii önündeki meydanın, çevre düzenlemesi işinin de çok yakında başlayacağını kaydeden Aksal, "Biliyorsunuz Edirne'nin kanayan yarası Selimiye Camii'nin önünün çevre düzenlemesiydi. Buradan kimseye işaret etmek istemiyorum, ne olursa olsun hangi siyasi partide olursanız olun, gerçekten Selimiye'nin önünün o halde olması hepimiz için büyük üzüntü kaynağıdır. Uzun süredir oranın önünü, çevre düzenlemesini nasıl yaparız diye çalışmalar yürütülüyordu. Biliyorsunuz Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Edirne'ye geldiğinde bu konuyu dile getirdik. Daha önce de sayın Cumhurbaşkanımız buraya mitinge geldiğinde de kendisine bilgi vermiştik. Sürekli de söylüyoruz sayın Cumhurbaşkanımıza. Hele ki şimdi Selimiye'nin restorasyonunu yaparken çevre düzenlemesinin olmaması çok üzücüydü. Ne yaparsanız yapın çevre düzenlemeleri çok önemlidir" şeklinde konuştu.

'FİRMA EN KISA SÜREDE BAŞLAYACAK'

Çevre düzenlemesi işinin firmaya verildiğini söyleyen Aksal, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın eli ile Selimiye Camii'nin çevre düzenlemesini yapıyoruz. Buradan müjde verelim, orası şuan bir firmaya verilmiş durumda çevre düzenlemesi çalışmalarına en kısa zamanda başlıyorlar" ifadelerini kullandı.

'TARİHİ HANIN KALINTILARI KORUNACAK'

Söz konusu meydanda daha önce kalıntıları çıkan tarihi Yemiş Kapanı Hanı'nın ihyasının yeni projede olmadığını fakat kalıntıların korunacağını belirten Aksal, "Yemiş Kapanı Hanı yapılmayacak projede yok ama tabii ki bunlar tarihi miraslar, bunu yok edeyim diyemezsiniz. Onu korumak kollamak zorundasınız. Yemiş Kapanı Hanı'nı yükseltmeseniz de onun temel kazıları yapıldı zaten, biz onları korumak zorundayız. Belki 50 sene sonra bizim torunlarımız neden yapmadınız diye Edirne kamuoyundan öyle bir talep olabilir, irade olabilir bilemiyoruz. Şu anki projede Yemiş Kapanı Hanı yok ama en güzel şekilde korunacak. 50 sene sonra bir irade yapmak isterse biz onun temelini yok etmiyoruz" diye konuştu.

SELİMİYE CAMİİ'NİN RESTORASYONU VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ BAŞLIYOR
SELİMİYE CAMİİ'NİN RESTORASYONU VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ BAŞLIYOR
SELİMİYE CAMİİ'NİN RESTORASYONU VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ BAŞLIYOR
SELİMİYE CAMİİ'NİN RESTORASYONU VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ BAŞLIYOR
SELİMİYE CAMİİ'NİN RESTORASYONU VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ BAŞLIYOR
SELİMİYE CAMİİ'NİN RESTORASYONU VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ BAŞLIYOR
SELİMİYE CAMİİ'NİN RESTORASYONU VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ BAŞLIYOR
SELİMİYE CAMİİ'NİN RESTORASYONU VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ BAŞLIYOR
SELİMİYE CAMİİ'NİN RESTORASYONU VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ BAŞLIYOR
SELİMİYE CAMİİ'NİN RESTORASYONU VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ BAŞLIYOR
SELİMİYE CAMİİ'NİN RESTORASYONU VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ BAŞLIYOR
SELİMİYE CAMİİ'NİN RESTORASYONU VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ BAŞLIYOR
SELİMİYE CAMİİ'NİN RESTORASYONU VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ BAŞLIYOR
SELİMİYE CAMİİ'NİN RESTORASYONU VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ BAŞLIYOR
SELİMİYE CAMİİ'NİN RESTORASYONU VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ BAŞLIYOR

Milletvekili, Mimar Sinan, AK Parti, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SELİMİYE CAMİİ'NİN RESTORASYONU VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ BAŞLIYOR - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bursa'lı vatandaş 300 yıllık dede yadigarı çıngıraklarla araba süsledi! Sünnet konvoyunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi 12:29 Bursa'lı vatandaş 300 yıllık dede yadigarı çıngıraklarla araba süsledi! Sünnet konvoyunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi Yeni yasalar için çalışmalar bitti! Zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklanıyor, saat kısıtlaması geliyor 12:16 Yeni yasalar için çalışmalar bitti! Zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklanıyor, saat kısıtlaması geliyor Eşini 28 yerinden bıçaklayarak öldüren kocadan ilginç savunma: Muz yiyordum, bıçak ondan elimdeydi 11:53 Eşini 28 yerinden bıçaklayarak öldüren kocadan ilginç savunma: Muz yiyordum, bıçak ondan elimdeydi
Son dakika! Bakan Koca yerli aşı için tarih verdi: 1,5-2 ay içinde seri üretime geçmeyi planlıyoruz 11:30 Son dakika! Bakan Koca yerli aşı için tarih verdi: 1,5-2 ay içinde seri üretime geçmeyi planlıyoruz Afgan kadınları 11:16 Afgan kadınları "Özgürlük" sloganı ile Kabil sokaklarına indi, Taliban göstericilere ateş açtı Avrupa'da büyük ilgi gören Tragger, otonom test sürüşlerine hazırlanıyor 10:55 Avrupa'da büyük ilgi gören Tragger, otonom test sürüşlerine hazırlanıyor
Banyoda eşini öldüren koca aynı tabancayla intihar etti 10:38 Banyoda eşini öldüren koca aynı tabancayla intihar etti Real Madrid'in yıldızı Marcelo'ya Fenerbahçe'den teklif 10:30 Real Madrid'in yıldızı Marcelo'ya Fenerbahçe'den teklif

Son Dakika Haberleri
12:19 Göçmenlere aşı yapılıyor mu? Bakan Koca'nın cevabı olumlu ama kayıt dışı göçmenler endişe yaratıyor
12:16 Yeni yasalar için çalışmalar bitti! Zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklanıyor, saat kısıtlaması geliyor
12:12 "Ben maalesef seçildim" diyen Necati Şaşmaz'ın avukatından, ortaya çıkan ses kayıtlarıyla ilgili ilk açıklama: Ses kaydı gerçek dışı
11:52 Eşini 28 yerinden bıçaklayarak öldüren kocadan ilginç savunma: Muz yiyordum, bıçak ondan elimdeydi
11:43 Son Dakika! Oyuncu İncilay Şahin, 60 yaşında hayatını kaybetti
11:30 Son dakika! Bakan Koca yerli aşı için tarih verdi: 1,5-2 ay içinde seri üretime geçmeyi planlıyoruz
11:22 Camdaki Kız'ın yeni bölüm fragmanındaki "Kocalık vazifeni yapmayacaksan niye evlendin?" sözleri tepki çekti
11:16 Afgan kadınları "Özgürlük" sloganı ile Kabil sokaklarına indi, Taliban göstericilere ateş açtı
11:11 Son Dakika! Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de 2 kişide Mu varyantı tespit edildi
10:59 Son dakika! Dolar, güne yatay seyirde başlamasından sonra 8,28'den işlem görüyor
Evlenen eski vekil çocuklarına, düğünlerinde 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı Evlenen eski vekil çocuklarına, düğünlerinde 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı         
12:45
Göçmenlere aşı yapılıyor mu? Bakan Koca'nın cevabı olumlu ama kayıt dışı göçmenler endişe yaratıyor Göçmenlere aşı yapılıyor mu? Bakan Koca'nın cevabı olumlu ama kayıt dışı göçmenler endişe yaratıyor         
12:19
"Ben maalesef seçildim" diyen Necati Şaşmaz'ın avukatından, ortaya çıkan ses kayıtlarıyla ilgili ilk açıklama: Ses kaydı gerçek dışı         
12:13
Son Dakika! Oyuncu İncilay Şahin, 60 yaşında hayatını kaybetti Son Dakika! Oyuncu İncilay Şahin, 60 yaşında hayatını kaybetti         
11:43
Camdaki Kız'ın yeni bölüm fragmanındaki Camdaki Kız'ın yeni bölüm fragmanındaki "Kocalık vazifeni yapmayacaksan niye evlendin?" sözleri tepki çekti         
11:23
Son Dakika! Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de 2 kişide Mu varyantı tespit edildi Son Dakika! Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de 2 kişide Mu varyantı tespit edildi         
11:11
Ağaca ve aydınlatma direğine çarpan otomobil devrildi: 2 ölü, 2 yaralı Ağaca ve aydınlatma direğine çarpan otomobil devrildi: 2 ölü, 2 yaralı         
10:42
2 ay içinde aşı olmayan 9 hamile kadın, yaşamını yitirdi 2 ay içinde aşı olmayan 9 hamile kadın, yaşamını yitirdi         
10:33
Son Dakika: Kadınları kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatıran kargocunun ilk ifadesi: Kadınların rızası vardı Son Dakika: Kadınları kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatıran kargocunun ilk ifadesi: Kadınların rızası vardı         
10:09
Yargıdan abonelik sözleşmeleriyle ilgili karar: Süresi 1 yıldan fazla olanlar cayma bedeli ödemeyecek Yargıdan abonelik sözleşmeleriyle ilgili karar: Süresi 1 yıldan fazla olanlar cayma bedeli ödemeyecek         
10:04
Türkiye'ye gelen Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi'nin yıllar sonra ilk görüntüsü Türkiye'ye gelen Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi'nin yıllar sonra ilk görüntüsü         
08:52
Son Dakika Haberi: Nipah virüsü alarmı verildi! 12 yaşındaki çocuk, yarasa kaynaklı virüs nedeniyle yaşamını yitirdi Son Dakika Haberi: Nipah virüsü alarmı verildi! 12 yaşındaki çocuk, yarasa kaynaklı virüs nedeniyle yaşamını yitirdi         
08:34
Almanya'da yaşayan kadın, arazisinden geçen yolu trafiğe kapattı Almanya'da yaşayan kadın, arazisinden geçen yolu trafiğe kapattı         
08:16
Çocukları ve öz babası arasında DNA testi talep etti, 5 çocuğun biyolojik babası da kendisi çıktı Çocukları ve öz babası arasında DNA testi talep etti, 5 çocuğun biyolojik babası da kendisi çıktı         
07:28
Köylü kükreme sesine koştu! İşte leoparla aynı kuyuya düşen kedinin amansız savaşı Köylü kükreme sesine koştu! İşte leoparla aynı kuyuya düşen kedinin amansız savaşı         
00:10
Plajda utanç anları! Yüzlerce kişi, suyun içerisinde tecavüze uğrayan kızı hiçbir şey yapmadan izledi Plajda utanç anları! Yüzlerce kişi, suyun içerisinde tecavüze uğrayan kızı hiçbir şey yapmadan izledi         
21:12
Şeyma Subaşı, photoshopsuz olduğu fark edilen fotoğrafını hemen sildirdi Şeyma Subaşı, photoshopsuz olduğu fark edilen fotoğrafını hemen sildirdi         
21:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2021 13:07:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: SELİMİYE CAMİİ'NİN RESTORASYONU VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ BAŞLIYOR - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement