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Selimiye Camisi çevresi düzenleme projesi onaylandı

6 saat önce

Selimiye Camii çevresi düzenleme projesi, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylandı.

Selimiye Camii çevresi düzenleme projesi, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylandı.

Kurul, "Selimiye Camii Çevresi Kentsel Tasarımı" projesi gündemiyle kurul salonunda toplandı.

Görüşlerin sunulması sonucunda, Yemiş Kapanı Hanı daha sonra değerlendirilmek üzere peyzaj projesi dışında tutularak projenin onaylanmasına karar verildi.

Proje çerçevesinde meydan düzenlemesi yapılacak, Selimiye Camii çevresinde trafiğe açık Mimar Sinan Caddesi'nin bir bölümü trafiğe kapatılacak, meydana aydınlatma elamanları ile kent mobilyaları yerleştirilecek. Selimiye Camii ana giriş karşısındaki alan da yeşil alana dönüştürülecek.

Düzenleme çalışmaları Edirne Belediyesince gerçekleştirilecek.

Süreç

Selimiye Camii çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları 2014 yılında başlamıştı. Ancak düzenlenecek alanda bulunan Osmanlı döneminde meyve sebze hali olarak kullanılan Yemiş Kapanı Hanı kalıntılarının çıkması nedeniyle çalışmalar, han için kurtarma kazısı yapılmak üzere durdurulmuştu.

Bu süreçte Vakıflar Genel Müdürlüğünün, Yemiş Kapanı Hanı'nın projelendirilmesi yönündeki görüşü ve itirazları olmuştu.

İlgili kurumların görüşmesi neticesinde Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu hanı projeden ayırıp, peyzaj projesini yeniden görüşme kararı almıştı.

Yemiş Kapanı Hanı

Yemiş Kapanı Hanı, Sultan 3'üncü Murad tarafından, babası Sultan 2'nci Selim'in yaptırdığı Selimiye Camii ile müştemilatına akar sağlamak üzere inşa ettirildi.

Emini İbrahim Bey'in hicri 997 yılında gönderdiği mektuptan öğrenildiğine göre han, 1589 yılında halen yapım aşamasındaydı.

1752 yılında yaşanan depremde hasar gören bina tamir edilerek, 1900'lü yılların ilk yarısında kullanılmaya devam edildi.

Aradan geçen yıllarda bazı odaları ayakta kalan han, 1937 yılında yıktırıldı.

Selimiye Camisi çevresi düzenleme projesi onaylandı

Mimar Sinan Caddesi, Selimiye Camii, Edirne, Han, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:50 Kaynak: AA
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