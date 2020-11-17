Selimiye Camisi hünkar mahfili çinilerinin Rusya'dan Türkiye'ye getirilmesi için çalışma başlatıldı - Son Dakika

Selimiye Camisi'nin hünkar mahfilinden 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında alınarak Moskova Müzesi'ne götürüldüğü belirlenen çinilerin Türkiye'ye getirilmesi için çalışma başlatıldı.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, İl Genel Meclisi toplantısında, Selimiye Camisi'nin ???????her şehre ve ülkeye nasip olmayacak muhteşem bir eser olduğunu söyledi.

Selimiye ile ilgili okumalar yaptıklarını belirten Soytürk, "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanı Sayın İskender Pala, Edirne ile ilgili yazdığı makalede Selimiye Camisi'nin hünkar mahfilindeki çinilerin yerinde olmadığını anlatıyor. Yetkililerin bu çinilerle ilgili girişim başlatması gerektiğini dile getiriyor." dedi.

Caminin hünkar mahfilindeki çinilerle ilgili çalışma başlattıklarını anlatan Soytürk, şunları kaydetti:

"Hünkar mahfilindeki çiniler maalesef Rus general tarafından 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında alınıp götürülüyor ve Moskova Müzesi'nde sergilendiği ya da depoda tutulduğu söyleniyor. Biz bu konuyu Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanı İskender Pala'ya ilettik. Kendisi de hemen talimatlandırdı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Selimiye Camisi'nin hünkar mahfilindeki çinilerin Rusya'dan getirtilmesi için çalışma başlattı."

Soytürk, Bakanlığın Türkiye'den yurt dışına kaçırılan eserlerin getirilmesi konusunda 2 yıldır ciddi çalışmalar yaptığını dile getirdi.

Yurt dışından Türkiye'ye ait ciddi anlamda eserlerin getirtildiğini anımsatan Soytürk, "Şu anda Danimarka'daki bir eser için ciddi mesai yapılıyor. Selimiye Camisi'nin hünkar mahfilindeki çiniler, Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yapılacak bu girişimlerle yerine gelecektir. Çünkü bu eserler kendi topraklarında değil. Bu eserler kendi topraklarında değerli, kendi topraklarında olması gerekiyor. Sayın Valimiz de bu çalışmayı hızlıca başlattı." ifadelerini kullandı.

Soytürk, Bakanlığın kentteki yatırımları ve kurulması planlanan müzelerle ilgili de bilgi verdi.