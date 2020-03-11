Selimiye Camisi 'koronavirüs' tehlikesine karşı dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Selimiye Camisi 'koronavirüs' tehlikesine karşı dezenfekte edildi - Son Dakika

Selimiye Camisi 'koronavirüs' tehlikesine karşı dezenfekte edildi

7 saat önce

TÜRKİYE'nin Avrupa'ya açılan kapısı Edirne'de, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi ile Edirne Otogarı'nda dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Selimiye Camisi 'koronavirüs' tehlikesine karşı dezenfekte edildi, System.String[]

TÜRKİYE'nin Avrupa'ya açılan kapısı Edirne'de, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi ile Edirne Otogarı'nda dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından ülke genelinde alınan önlemler Edirne'de de en yüksek düzeyde devam ediyor. Edirne Belediyesi, kentin işlek caddeleri ile taksi ve minibüs duraklarının ardından Selimiye Camii, Eski  Camii ve Üç Şerefeli Cami ile Edirne Otogarı'nda dezenfektan işlemi yaptı.

Edirne Belediyesi Halk Sağlığı Birimi ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalara, Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu da eşlik etti.Tanrıkulu, "Camilerimizde periyodik olarak gerçekleştirdiğimiz dezenfekte çalışmalarını, koronavirüs alarmı nedeniyle sıklaştırdık. Belediye olarak halkın yoğun olarak bulunduğu noktalarda dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda da Edirne'deki dini turizmin ilk durak noktaları olan Selimiye Camii, Eski Camii ve Üç Şerefeli Cami'de dezenfekte çalışması yaptık. Çalışmalar diğer camilerde de periyodik olarak devam edecek" dedi.

'OTOGAR 24 SAAT DEZENFEKTE EDİLECEK'

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Edirne Otogar İşletmecisi Mustafa Altunhan da virüse karşı tüm hijyen çalışmalarını yaptıklarını kaydederek, "Bundan sonra otogarımız periyodik olarak dezenfekte edilecek. Edirne Belediyesi de yardım ediyor. İlaçlama şirketiyle anlaştık. Otogarımız 24 saat dezenfekte olacak. Burası Avrupa'ya açılan sınır kapımız. Dikkat etmemiz lazım. Virüs yok, olmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.

'ŞOFÖRLER VE MUAVİNLER DE HİJYENE DİKKAT EDECEK'

Otobüslerin içlerini de sürekli dezenfekte ettiklerini,muavinler ile şoförleri bu konuda uyardıklarını dile getiren Altunhan, "Temizlenmeyen mekan bırakmak istemiyoruz. Otobüslerimizin içleri de sürekli temizlenecek. Muavinlerimizi ve kaptanlarımızı uyardık. Kesinlikle eldivensiz servis yapmayacaklar. Hijyen kurallarına dikkat edecekler. Otobüslerin içindeki servis hizmetleri bizim için çok önemli. Tüm personelimize defalarca tedbirleri anlattık. Hijyene çok dikkat edecekler" şeklinde konuştu.

Altunhan, koronavirüs vakası geçene kadar 'Japon selamı' ile selamlaşacaklarını da ifade etti.


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Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:06 Kaynak: DHA
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