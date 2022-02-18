Selimiye Camisi meydan düzenlemesi Ramazan Bayramı'nda tamamlanacak - Son Dakika

Edirne'de, Selimiye Camisi meydan düzenleme çalışmalarının Ramazan Bayramı'nda tamamlanacağı bildirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce sürdürülen "Selimiye Camisi ve Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Düzenlemesi Projesi" birinci ve ikinci etap çalışmaları devam ediyor.

Mimar Sinan'ın mimarlık tarihine damgasını vuran eseri Selimiye Camisi çevresinde uzun süredir beklenen düzenleme çalışmalarının hazırlıkları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlamıştı.

Bakanlık ile Edirne Belediyesinin projeye ilişkin protokolün esaslarını belirlemesinin ardından ihaleye çıkılmıştı.

Meydan, proje kapsamında ekim ayında bariyerlerle yaya girişine kapatılırken, bölgedeki dükkanlar da boşaltılmıştı. Ardından peyzaj çalışmalarına başlanmıştı.

Proje kapsamında Selimiye Camisi etrafı yayalaştırılacak, meydanda dinlence alanları ve yeşil alanlar olacak.

"Edirneli hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum"

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlanan, Mimar Sinan'ın dünya mirası Selimiye Camisi meydan ve çevre düzenlemesi çalışmalarının devam ettiğini anımsattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, meydanın Ramazan Bayramı'nda hazır olacağı müjdesini verdiğini belirten Aksal, şunları kaydetti:

"Selimiye Camii meydanı ve çevre düzenlemesi için devam eden çalışmalarımızın Ramazan Bayramı'nda tamamlanacağı müjdesini paylaşan sayın Bakanımız Kurum'a, Edirneli hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Kadim şehrimiz Edirne'mizin tarihi ve kültürel anlamda bir eserine daha hak ettiği değeri vermiş olmanın gururu içerisindeyiz. Ata yadigarı bu toprakları, tüm yer altı ve yer üstü zenginlikleri ile korumaya, yaşatmaya, gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza, ilimize gösterdikleri hassasiyet için minnettarız."

AK Parti İl Başkanı Belgin İba da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Kurum'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Edirne'mizin sembolü, ecdadımızın değerli emaneti, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camimizin meydan çevre düzenlemesi Ramazan Bayramı'na yetişecek. Bayramımız bayram olacak. Tüm hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.