Selimiye Camisi Meydan Projesiyle "şaheserin silüeti" görünür hale geliyor - Son Dakika

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Engin Beksaç, Selimiye Camisi çevresinde devam eden meydan düzenleme projesiyle caminin silüetinin ortaya çıktığını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce sürdürülen "Selimiye Camisi ve Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Düzenlemesi Projesi" birinci ve ikinci etap çalışmaları devam ediyor.

Proje kapsamında meydandaki dükkanlar yıkıldı, cami çevresinde kötü görünüme neden olan alanlar kaldırıldı.

Prof. Dr. Beksaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Selimiye meydanında yapılan kapsamalı çalışmayla temiz bir görünüm elde edileceğine dikkat çekti.

Mimar Sinan'ın "ustalık eseri" olan caminin etkileyici görselinin korunması gerektiğinin önemine vurgu yapan Beksaç, şunları kaydetti:

"Selimiye'nin önünü açılmış olması hem caminin silüetinin ortaya çıkması hem de çevresinin düzenli hale gelmesi açısından önemli. 20. yüzyılın başları ve daha sonraki süreçte Selimiye'nin çevresinin yoğun şekilde binalarla kaplandığını ve eski fotoğraflara baktığımız zaman Selimiye'nin silüetinin doğru düzgün görünmediğini biliyoruz. Bu yapılan çalışmayla temiz bir görüntü ortaya çıktı ve Edirne için çok güzel oldu."

Beksaç, yapılan çalışmalar esnasında arkeolojik alanların da korunduğunu ve bu alanların tahrip edilmeden kapatıldığını ifade etti.

Edirne'nin kültürel yapısı açısından da çalışmaların önemli olduğunu aktaran Beksaç, "Edirne için çok güzel oldu. İnşallah kentin diğer bölgelerinde bulunan tarihi yapılarında da böyle temiz ve güzel çalışmalar yapılır." dedi.

Prof. Dr. Beksaç, 2. Selim'in, Selimiye Camisi'ni Osmanlı İmparatorluğunun gücünü tüm dünyaya göstermek için yaptırdığı bir yapı olduğunu hatırlattı.

Selimiye'nin sadece ibadet alanı olarak değerlendirilemeyeceğini ifade eden Beksaç, şöyle devam etti:

"Selimiye, Osmanlı'nın gücünü ispatlamak için yapılmış bir yapı. Bunu planları, yazılı kitabeleri, çinileri ve diğer bütün unsurlarıyla görebiliyoruz. Selimiye, Osmanlı'nın gücünün zirvede olduğu dönemde dünyaya bir başkaldırıştır. Selimiye, İslamiyet'in kraliyet yapısıdır. Roma'daki Vatikan'a karşı bilinçli olarak yapılmış bir yapıdır. Bu şaheserin önünün açılmış olması, silüetinin görünür olması sevindirici bir çalışmadır."

Projenin bahar aylarında tamamlanması hedefleniyor.