Son Dakika Haberleri: Selimiye Camisi'nde bayram namazı
Son Dakika Güncel Haber

Selimiye Camisi'nde bayram namazı

1 saat önce

Ramazan Bayramı dolayısıyla Edirne'deki vatandaşlar, Mimar Sinan'ın ustalık eseri tarihi Selimiye Camisi'ne akın etti.

Selimiye Camisi'nde bayram namazı, System.String[]
Ramazan Bayramı dolayısıyla Edirne'deki vatandaşlar, Mimar Sinan'ın ustalık eseri tarihi Selimiye Camisi'ne akın etti.

Bayram namazı öncesinde vatandaşlar, Selimiye Camisi ile kent merkezindeki selatin camilerinden Eski ve Üç Şerefeli camileri doldurdu.

Selimiye Camisi'nde kılınan bayram namazın ardından okunan hutbe ve yapılan dua sonrası vatandaşlar bayramlaştı.
Edirne Valisi Ekrem Canalp de bayram namazı sonrası Selimiye Camisi'nde vatandaşlarla bayramlaştı.
- Trakya'da Ramazan Bayramı coşkusu

Kırklareli ve Tekirdağ'da vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazında camileri doldurdu.

Kırklareli Hızırbey Camisi'nde namazını kılmak isteyen vatandaşlar saf tuttu. Bazı vatandaşlar namazı cami avlusunda kıldı.

Kırklareli Müftüsü Hüseyin Demirtaş, vaazında, bayramların önemli günlerden biri olduğunu söyledi.

Hutbe okunması ve dua edilmesinin ardından cami avlusunda Kırklareli Valiliği'nce bayramlaşma programı düzenlendi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar, Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz ile Müftü Demirtaş cemaat ile bayramlaştı.

Tekirdağ

Tekirdağ'da da Ramazan Bayramı namazı dolayısıyla camilerde yoğunluk yaşandı.

Bayram namazını tarihi Orta Cami'de kılmak isteyen vatandaşlar, camide saf tuttu. Bazı vatandaşlar namazı cami avlusunda kıldı.

Daha sonra tekbirler getirildi ve yapılan dua sonrası cemaat bayramlaştı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 08:07 Kaynak: AA
Edirne, Selimiye Camisi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçeli'den bayram mesajı: Gönüller alınmalı, dargınlıklar sonlanmalı Bayram namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir il il bayram namazı vakitleri Bayram tatilinin 3 günlük kaza bilançosu: 27 ölü, 211 yaralı Ekrem İmamoğlu, bayram namazını Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde kıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 09:53:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Selimiye Camisi'nde bayram namazı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]