Selimiye Camisi'nde korona virüsü önlemi - Son Dakika

Selimiye Camisi'nde korona virüsü önlemi
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Edirne'de turizmin ilk durak noktaları olan Selimiye Camisi, Eski ve Üç Şerefeli Cami'de belediye ekipleri tarafından korona virüsüne karşı dezenfekte çalışması yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:21 Kaynak: İHA
Edirne'de turizmin ilk durak noktaları olan Selimiye Camisi, Eski ve Üç Şerefeli Cami'de belediye ekipleri tarafından korona virüsüne karşı dezenfekte çalışması yaptı.
Edirne'nin kapı komşusu Yunanistan, Bulgaristan ve son olarak da Türkiye'de ilk defa görülen korona virüsünün ardından Edirne'deki tarihi üç ayrı camide de tedbirler alındı. Çalışmalar kapsamında kentteki dini turizmin ilk durak noktaları olan UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Selimiye Camisi, Eski ve Üç Şerefeli Cami'de korona virüsüne karşı dezenfekte çalışması yapıldı. - EDİRNE
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