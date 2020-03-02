Selimiye Camisi'nde Mehmetçik için "zafer" duası okundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Selimiye Camisi'nde Mehmetçik için 'zafer' duası okundu - Son Dakika

Selimiye Camisi'nde Mehmetçik için "zafer" duası okundu

6 saat önce

Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Selimiye Camisi'nde, Fetih Suresi okundu, dua edildi.

Selimiye Camisi'nde Mehmetçik için

Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Selimiye Camisi'nde, Fetih Suresi okundu, dua edildi.

Suriye'nin İdlip kentinde başlatılan Bahar Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğin muzaffer olması için sabah namazından önce Fetih Suresi okundu.

Bazı vatandaşlar da Mehmetçik için Kur'an-ı Kerim okudu.

Namaz sonrası ise Selimiye Camisi Baş İmamı Süleyman Demiray tarafından dua edilerek, cemaat Mehmetçiğin başarısı için ellerini semaya açtı.

Mehmetçiğin her zaman mazlumların yanında olduğunu belirten Demiray, güvenlik güçlerine destek olunması gerektiğini söyledi.

Harekata katılan askerlerin başarılı olması için dua ettiklerini ifade eden Demiray, Türk ordusunun zaferle döneceğinden emin olunduğunu kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:14 Kaynak: AA
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