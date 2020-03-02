Selimiye Camisi'nde Mehmetçik için "zafer" duası okundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Selimiye Camisi'nde Mehmetçik için 'zafer' duası okundu - Son Dakika

Selimiye Camisi'nde Mehmetçik için "zafer" duası okundu

6 saat önce

Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi'nde, Fetih Suresi okundu, dua edildi.

Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi'nde, Fetih Suresi okundu, dua edildi.

Suriye'nin İdlip kentinde başlatılan Bahar Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğin muzaffer olması için sabah namazından önce Fetih Suresi okundu. Bazı vatandaşlar da Mehmetçik için Kur'an-ı Kerim okudu.

Namaz sonrası ise Selimiye Cami Baş İmamı Süleyman Demiray tarafından dua edilerek, cemaat Mehmetçik'in muvaffakiyeti için ellerini semaya açtı.

Mehmetçiğin her zaman mazlumların yanında olduğunu belirten Demiray, güvenlik güçlerine destek olunmasını gerektiğini söyledi.

Harekata katılan askerlerin başarılı olabilmesi için dua ettiklerini ifade eden Demiray, Türk ordusunun çıktığı harekattan zaferle döneceğinden emin olunduğunu kaydetti.

Selimiye Camisi'nde Mehmetçik için zafer duası okundu

Selimiye Camisi, Fetih Suresi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:22 Kaynak: AA
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