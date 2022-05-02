Selimiye Camisi'nde Ramazan Bayramı namazı kılındı - Son Dakika
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Selimiye Camisi'nde Ramazan Bayramı namazı kılındı

02.05.2022 10:11

Ramazan Bayramı namazı dolayısıyla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da vatandaşlar camileri doldurdu.

Ramazan Bayramı namazı dolayısıyla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da vatandaşlar camileri doldurdu.

Selimiye Camisi'nde restorasyon çalışmalarının sürmesi nedeniyle cemaat ibadet için oluşturulan alanda bayram namazını kıldı.

Eski Cami ise bayram namazı vaktinden önce gelen ve saf tutan cemaatin yoğunluğu dolayısıyla kısa sürede doldu.

Bayram namazının ardından Edirne Valisi Ekrem Canalp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeniden düzenlenen Selimiye Meydanı'nda vatandaşlarla bayramlaştı.

Kırklareli

Osmanlı'nın Trakya'daki ilk mirası Hızırbey Camisi'nde bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde saf tuttu.

Bazı vatandaşlar yoğunluk nedeniyle bayram namazını cami avlusunda kıldı.

Kırklareli Müftüsü Aydın Yığman, vaazında, bayramlarda birlik ve beraberlik duygularının arttığını söyledi.

Hutbe ve duanın ardından vatandaşlar namaz kıldı.

Ardından Kırklareli Valisi Osman Bilgin, vatandaşlarla bayramlaştı.

Bilgin, dünyanın her bölgesinde savaşların son bulmasını temenni etti.

Herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini ifade eden Bilgin, bayramlarda küslüklerin yerini dostluk ve barışa bırakması gerektiğini kaydetti.

Tekirdağ

Tekirdağ'da vatandaşlar bayram namazı dolayısıyla tarihi Rüstempaşa Cami ve diğer camileri doldurdu.

Vatandaşlar evlerden getirdikleri seccadelerle, sosyal mesafe kuralına uyarak saf düzeni aldı. Bazı vatandaşlar namazını cami avlusunda kıldı.

Selimiye Camisi'nde Ramazan Bayramı namazı kılındı
Selimiye Camisi'nde Ramazan Bayramı namazı kılındı
Selimiye Camisi'nde Ramazan Bayramı namazı kılındı
Selimiye Camisi'nde Ramazan Bayramı namazı kılındı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Selimiye Camisi'nde Ramazan Bayramı namazı kılındı - Son Dakika


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