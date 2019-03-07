Son Dakika Haberleri: Selimiye Camisi'nde Regaip Kandili

Selimiye Camisi'nde Regaip Kandili

20 dakika önce

Selimiye Camisi başta olmak üzere kentteki camilere giden vatandaşlar, üç ayların habercisi kabul edilen Regaip Kandili'nde dua edip namaz kıldı.

Selimiye Camisi başta olmak üzere kentteki camilere giden vatandaşlar, üç ayların habercisi kabul edilen Regaip Kandili'nde dua edip namaz kıldı.

Akşam saatlerinden itibaren çevre il ve ilçelerin yanı sıra kent merkezinden de çok sayıda vatandaş Selimiye Camisi'ni doldurdu.

Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu gecede, İstanbul Haseki Eğitim Merkezi Din Görevlisi Ali Rıza Temel, üç ayların rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olduğunu söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:58 Kaynak: AA

Regaib Kandili, Selimiye Camisi, Güncel
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