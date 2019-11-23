Selimiye Camisi'nde restorasyon baharda başlayacak

Restorasyonu ilkbaharda başlayacak Selimiye Camisi'ndeki çalışmalar, cami ibadet ve ziyarete kapatılmadan gerçekleştirilecek.

Vakıflar Edirne Bölge Müdürü Osman Güneren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlı cami mimarisinin zirve eseri, Mimar Sinan'ın "Ustalık eserim" diye tanımladığı, 2011 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne giren Selimiye Camisi'nin, tüm dünyanın kabul ettiği bir baş yapıt olduğunu söyledi.



Selimiye Camisi'nin önemli bir emanet olduğunu, bunu geleceğe taşımak adına Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak ciddi çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Güneren, şöyle konuştu:

"Caminin rölöve, restitüsyon ve restorasyon çizimini yaptık, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandı. İki yıldır restorasyon hazırlığı yapıyoruz. Cami, yüzyıllardır restorasyonlar neticesinde ayakta durabiliyor. Restorasyon projesini hazırladığımızda bizi sevindiren durum, caminin temellerinde, beden duvarlarında, statiğinde bir sıkıntı olmadığını gördük. Yine statik modellemelerimizi gerçekleştirdik. Bu modellemede caminin depremlere karşı dayanıklılığını tespit ettik."

-"Bilim kurulu oluşturuldu"



Selimiye'nin restorasyona hazırlık çalışmalarının, oluşturulan bilim kuruluyla sürdürüldüğünü anlatan Güneren, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 2 yıl süren ön çalışmalar sonucunda Selimiye Camisi'nde restorasyona başlama aşamasına geldik. Biz bu uygulamalarımızı birim fiyat dediğimiz Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Kültür ve Turizm Bakanlığının pozlarıyla gerçekleştiriyoruz. 2020 yılının başında bu pozlar revize edilecek. Şubat mart aylarında restorasyon ihalesine çıkıp, bahar aylarında Selimiye'ye iskeleyi kurmayı planlıyoruz."

Vakıflar Bölge Müdürü Güneren, "Selimiye Camisi'nin restorasyonu sırasında, cami ziyaret ve ibadete kapatılmayacak." dedi.

"Horasan harcı kullanılacak"

Güneren, Selimiye'nin 1982 yılındaki restorasyon uygulamasında kullanılan çimentodan arındırılacağını da dile getirdi.

Çimentonun tarihi eserle uyumlu bir malzeme olmadığına işaret eden Güneren, "Bu yüzden tüm çimento uygulamaları temizlenecek. Bunun yerine Horasan harcı kullanılacak. Bunun yanı sıra şadırvanı, harimi, kubbesi, minareleri, şadırvanı ne kadar alan varsa her bir santimetre karesine nüfuz edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.