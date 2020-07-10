Selimiye Camisi'nde sosyal mesafeye uyularak cuma namazı kılındı - Son Dakika

Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi'nde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede normalleşme sürecinde sosyal mesafeye uygun şekilde cuma namazı kılındı.

Selimiye Camisi'ne cuma namazı kılmak için gelenlerin ilk önce vücut sıcaklığı görevlilerce ölçüldü. Camiye gelenlere Edirne Belediyesi ekipleri tek kullanımlık seccade ve dezenfektan verdi.

Daha sonra camide sosyal mesafe kuralına uyarak saf tutan vatandaşlar, ezan okunana kadar verilen vaazı dinledi.

Sosyal mesafe nedeniyle cami içerisinde yer kalmayınca bazı vatandaşlar namazını iç ve dış avluda kıldı.

Cami cemaatinden Cemil Binici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, camiye gelirken maskesini taktığını ve el dezenfektanı kullandığını söyledi.

Belirlenen kurallara uymaya özen gösterdiğini belirten Binici, "Sosyal mesafemizi koruyarak camiye girip namazımı kılıyoruz. İnsanlar birbirinden uzak durduğu sürece bu derde çözüm bulunacaktır." dedi.

İsmail Tüysüz de hijyen kurallarına uyduğunu dile getirdi.

Sosyal mesafenin, virüsten korunmak için en önemli etken olduğunu ifade eden Tüysüz, "Sosyal mesafeye uyuyoruz. Selimiye Camisi'nde de sosyal mesafeye uyulduğunu gördüm. Kurallara uyulması çok önemli. Edirne halkı bu kurallara uyuyor." diye konuştu.