Selimiye Camisi'nin eksik çinileri restorasyon kapsamında tamamlanacak

Selimiye Camisi'ndeki restorasyon sırasında, Osmanlı-Rus Savaşı'nda alınarak Moskova Müzesi'ne götürüldüğü tespit edilen hünkar mahfilindeki çinilerin yerine de yenilerinin üretilerek takılacağı bildirildi.

Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, meclis toplantısında, Selimiye Camisi'nde devam eden restorasyonla ilgili bilgi verdi.

Caminin 1980'li yıllardaki onarımın ardından en kapsamlı restorasyonunu geçirdiğini ifade eden Geçmiş, camideki restorasyon ve bakım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca düzenlenen meydana da değinen Geçmiş, şunları kaydetti:

"Selimiye'nin önünde yıllardan beri piknik yapıyorduk. Kadınlar akşamüzeri ağaçların altına mangal koyup ciğer, köfte pişiriyorlardı. O durum hiç yakışmıyordu yapıya. Allah'a şükür düzenleme çalışmalarıyla bunlardan kurtulduk. Edirne'nin tarihi yapısı gün yüzüne çıktı. İnşallah kazasız belasız bu restorasyon da biter ve hizmete açılır. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."

Kündekari kepenkler yeniden üretilecek

Edirne İl Genel Meclisi Turizm Komisyonu Başkanı Çiğdem Gegeoğlu da restorasyon çalışmalarıyla ilgili sunum yaptı.

Teknik bilgi vererek işleri sıralayan Gegeoğlu, kurşun örtü alt yapıların yenileneceğini, cephelerde temizlik yapılacağını anlattı.

Gegeoğlu, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında yerlerinden sökülerek çalındığı bilinen çinilerle ilgili de bilgi vererek, "Hünkar mahfilinde bulunan eksik çiniler yeniden üretilerek yerine monte edilecektir." dedi.

Yerinde olmayan kündekari kepenklerin yeniden üretileceğini anlatan Gegeoğlu, eğik minare külahları değiştirilerek minarelerde güçlendirmeler yapılacağını vurguladı.

Çiğdem Gegeoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce Selimiye Camisi ve Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Düzenlemesi'nin ardından Selimiye Camisi restorasyonunun da kente görsel bir şölen kazandıracağını kaydetti.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Selimiye Camisi'nin hünkar mahfilinden 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda alınarak Moskova Müzesi'ne götürüldüğü belirlenen çinilerin Türkiye'ye getirilmesi için çalışma başlatıldığını ifade etmişti.