Selimiye Camisi'ne "Türkiye Geçilmez" yazılı mahya asıldı - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'ne "Türkiye Geçilmez" yazılı mahya asıldı.

Koordinasyonu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yürütülen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programlarının bu yılki teması "Türkiye Geçilmez", Selimiye Camisi minareleri arasına asılan mahyada yansıtıldı.

Mahya, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında salaların okunduğu camilerden olan Selimiye Camisi'nde bu geceden itibaren yanmaya başlayacak.

Caminin İmam Hatibi Yusuf Serenli, AA muhabirine, hain darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz gecesinde Türk milletinin, darbecilere karşı vatanını canları pahasına savunduğunu söyledi.

Serenli, "15 Temmuz akşamı salalarımızla milletimizin meydanlara inmesini sağladık, bunun yanında vatanımızı hainlere karşı koruduk, bundan sonra da korumaya devam edeceğiz inşallah. 'Türkiye Geçilmez' mahyası 14-24 Temmuz tarihlerinde minarelerimizde yanacak." diye konuştu.