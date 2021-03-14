Selimiye Camisi'nin minareleri sis altında gözden kayboldu - Son Dakika

Edirne'de yüksek kesimlerde etkili olan sis nedeniyle Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi çevresinde görüş mesafesi azaldı.
Görüş mesafesinin yüksek kesimlerde yer yer 40 metreye kadar düştüğü kentte sürücüler trafikte zorlandı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri sisin yoğun olduğu bölgelerde önlem aldı.
Kentin simgesi Selimiye Camisi'nin minareleri sis altında gözden kayboldu. Tarihi köprüler siste güzel görüntüler oluşturdu.
Meteoroloji yetkilileri hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğleden sonra etkisini kaybedeceğini tahmin ettiklerini belirtti.
Kaynak: AA
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