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Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 277'ye, vaka sayısı ise 15 bin 679'a yükseldi

Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu