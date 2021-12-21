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Son dakika haber... Selimiye Camisi restorasyonunda çevre hassasiyeti ön planda - Son Dakika

Son dakika haber... Selimiye Camisi restorasyonunda çevre hassasiyeti ön planda

21.12.2021 09:10

Son dakika gündem haberine göre Selimiye Camisi'nin restorasyonunda çevreye duyarlı hareket ediliyor.

Selimiye Camisi'nin restorasyonunda çevreye duyarlı hareket ediliyor.

Vakıflar Edirne Bölge Müdürlüğünce yürütülen restorasyon kapsamında caminin iç ve bahçesindeki çalışmalar sürüyor.

Caminin içerisindeki ibadet ve şantiye alanı düzenleme çalışmalarının yanında, bahçede de camiye giriş yapılacak alanların panel kapatmaları tamamlandı.

Çalışmalar kapsamında caminin ana giriş kapısı kapatılırken, camiye girişler doğu ve batı bölümlerindeki kapılardan sağlanıyor.

Ağaçlar restorasyonu saksıda bekleyecek

Restorasyon süresince şantiye alanında kalacak cami bahçesindeki oya ağaçları özenle yerlerinden sökülerek saksılara alındı.

Yaklaşık 90 ağaç 40 ay boyunca saksıda yaşamlarını sürdürecek restorasyonun tamamlanmasnın ardından peyzaj planına göre yeniden Selimiye Camisi bahçesindeki yerlerini alacak.

Uzun soluklu restorasyon süresince caminin kubbe ve revaklarının kurşun kaplamaları elden geçirilecek, cephelerdeki taşlar incelenecek ve hasar gören yerler yapılacak incelemenin ardından onarılacak.

Caminin hayranlık uyandıran 43 metre yüksekliğindeki kubbesinde de gereken restorasyon çalışmaları yapılacak.

Mimar Sinan'ın başyapıtının aydınlatılması da yenilenecek. En son teknolojik aydınlatma sistemlerinden yararlanılarak hem iç hem de gece için dış aydınlatması ile Selimiye'nin muhteşem yapısı daha da öne çıkarılacak.

Son dakika haber... Selimiye Camisi restorasyonunda çevre hassasiyeti ön planda
Son dakika haber... Selimiye Camisi restorasyonunda çevre hassasiyeti ön planda
Son dakika haber... Selimiye Camisi restorasyonunda çevre hassasiyeti ön planda
Son dakika haber... Selimiye Camisi restorasyonunda çevre hassasiyeti ön planda
Son dakika haber... Selimiye Camisi restorasyonunda çevre hassasiyeti ön planda

Restorasyon, Edirne, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Selimiye Camisi restorasyonunda çevre hassasiyeti ön planda - Son Dakika


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