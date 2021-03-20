Selimiye Camisi s is altında gözden kayboldu - Son Dakika

Edirne'de sis nedeniyle Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi çevresinde görüş mesafesi azaldı.
Görüş mesafesinin yer yer 70 metreye kadar düştüğü kentte tarihi yapılar da sis altında güzel görüntüler oluşturdu.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Kentin simgesi Selimiye Camisi sis altında gözden kayboldu. Tarihi köprüler siste güzel görüntüler oluşturdu.
Meteoroloji yetkilileri hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte sisin öğleden sonra etkisini kaybedeceğini tahmin ettiklerini belirtti.
Kaynak: AA
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