SELİMİYE'DE 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN MEVLİT OKUNDU - Son Dakika

SELİMİYE'DE 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN MEVLİT OKUNDU
16 Temmuz 2021 Cuma 01:35
EDİRNE Valiliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Selimiye Camii'nde şehitlerin anısına mevlit okundu.
EDİRNE Valiliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Selimiye Camii'nde şehitlerin anısına mevlit okundu. Türkiye genelinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri gün boyu sürerken, 251 şehit için 251 adet hatmi şerif okundu. Türkiye genelinde okunan hatmi şerifler için Edirne'de ise UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii'nde mevlit programı gerçekleştirildi. Mevlit programında camiinin içi Kovid-19 tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.Selimiye Camii'nde görevli müezzin ve imamların dualar ve kasideler okuduğu mevlit sonunda İl Müftüsü Alettin Bozkurt dua okudu. Bozkurt duasında, 15 Temmuz'da hayatını kaybeden tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.
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