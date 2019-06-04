Son Dakika Haberleri: Selimiye'de bayram çoşkusu
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Selimiye'de bayram çoşkusu

6 dakika önce

EDİRNE'de tarihi Selimiye Camii'nde Ramazan Bayramı coşkusu yaşandı.

Selimiye'de bayram çoşkusu, System.String[]
EDİRNE'de tarihi Selimiye Camii'nde Ramazan Bayramı coşkusu yaşandı.
Edirneliler bayram namazında Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii'ne akın etti. Yaklaşık 10 bin kişilik cami tamamen dolarken bazı vatandaşlar yoğunluktan dolayı namazlarını cami avlusunda kıldı. Bayram namazını tarihi camide kılan İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar ve Edirne Valisi Ekrem Canalp, namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaştı. Bayramlaşma nedeniyle cami içinde uzun kuyruk oluştu.
 


- Edirne
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:04 Kaynak: DHA
Edirne, Selimiye Camii, Güncel
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