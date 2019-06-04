Selimiye'de bayram çoşkusu
6 dakika önce
EDİRNE'de tarihi Selimiye Camii'nde Ramazan Bayramı coşkusu yaşandı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:04 Kaynak: DHA
EDİRNE'de tarihi Selimiye Camii
'nde Ramazan Bayramı
coşkusu yaşandı.
Edirneliler bayram namazında Mimar Sinan
'ın ustalık eseri Selimiye Camii'ne akın etti. Yaklaşık 10 bin kişilik cami tamamen dolarken bazı vatandaşlar yoğunluktan dolayı namazlarını cami avlusunda kıldı. Bayram namazını tarihi camide kılan İYİ Parti
Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar
ve Edirne Valisi Ekrem Canalp
, namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaştı. Bayramlaşma nedeniyle cami içinde uzun kuyruk oluştu.
- Edirne
Bayram namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir il il bayram namazı vakitleri
Bayram tatilinin 3 günlük kaza bilançosu: 27 ölü, 211 yaralı
Ekrem İmamoğlu, bayram namazını Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde kıldı
10 ülke bugün bayramı kutluyor