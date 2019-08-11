Son Dakika Haberleri: Selimiye'de bayram namazı coşkusu
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Selimiye'de bayram namazı coşkusu

13 dakika önce

Kurban Bayramı dolayısıyla Edirne'deki vatandaşlar, Mimar Sinan'ın ustalık eseri tarihi Selimiye Camisi'ne akın etti.

Kurban Bayramı dolayısıyla Edirne'deki vatandaşlar, Mimar Sinan'ın ustalık eseri tarihi Selimiye Camisi'ne akın etti.
Özellikle Selimiye Camisi ve diğer selatin camileri, bayram namazı vaktinden önce gelip saf tutan cemaatin yoğunluğu dolayısıyla kısa sürede doldu.
Selimiye Camisi'nde namazın ardından okunan hutbe ve Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm'ün yaptırdığı dua sonrası Edirne Valisi Ekrem Canalp ve beraberindekiler cemaatle bayramlaştı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 08:49 Kaynak: AA
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