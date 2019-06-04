Selimiye'de bayramlaşma
51 dakika önce
EDİRNE'de tarihi Selimiye Camii'nde Ramazan Bayramı coşkusu yaşandı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:27 Kaynak: DHA
EDİRNE'de tarihi Selimiye Camii
'nde Ramazan Bayramı
coşkusu yaşandı.
Edirneliler bayram namazında Mimar Sinan
'ın ustalık eseri Selimiye Camii'ne akın etti. Yaklaşık 10 bin kişilik cami tamamen dolarken bazı vatandaşlar yoğunluktan dolayı namazlarını cami avlusunda kıldı. Bayram namazını tarihi camide kılan İYİ Parti
Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar
ve Edirne Valisi Ekrem Canalp
, namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaştı. Bayramlaşma nedeniyle cami içinde uzun kuyruk oluştu.
- Edirne
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