Selimiye'de birbirinden güzel sesli müezzinler ezanlarıyla mest etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Selimiye'de birbirinden güzel sesli müezzinler ezanlarıyla mest etti - Son Dakika

Selimiye'de birbirinden güzel sesli müezzinler ezanlarıyla mest etti

7 saat önce

Edirne'de Mimar Sinan'ın "Ustalık eserim" dediği eşsiz mabet Selimiye'de, birbirinden güzel sesli müezzinler, 'Ezanı güzel okuma' yarışmasında okudukları ezanlarla cemaati mest etti.

Selimiye'de birbirinden güzel sesli müezzinler ezanlarıyla mest etti, System.String[]

Edirne'de Mimar Sinan'ın "Ustalık eserim" dediği eşsiz mabet Selimiye'de, birbirinden güzel sesli müezzinler, 'Ezanı güzel okuma' yarışmasında okudukları ezanlarla cemaati mest etti.


Edirne İl Müftülüğü tarafından organize edilen merkez ve ilçelerden 60'a yakın müezzin arasından son 5'e kalan müezzinler arasında 'Ezanı güzel okuma' yarışması yapıldı.


60 yarışmacıdan finale 5 müezzin kaldı


Edirne İl Müftü Vekili Hüseyin Okuş başkanlığında Selimiye Camii Baş İmamı Yusuf Serenli ve diğer din görevlilerinin jüri üyeliğini yaptığı 'Ezanı güzel okuma' yarışmasında, merkez ve ilçelerden son 5'e kalan birbirinden güzel sesli müezzinler, tarihin sanatla süslendiği, sanatın tarihle güçlendiği eşsiz mekan Selimiye'de final yaptı.


Sultan 2. Selim'in hayali, Mimar Sinan'ın göz bebeği olan muhteşem mimari Selimiye'de düzenlenen 'Ezanı güzel okuma' yarışmasında, katılımcılar, makamı uygulama, tavır, eda, seda ve ses, fonetik, diksiyon ve tecvit, nefes, mimik ve temsil gibi kriterlere göre jüri üyeleri komisyonu tarafından puanlandı. Finale katılan müezzinler İsmail Güney, Nazmi Pehlivan, Mehmet Akif Bican, Abdullah Ömer Erdoğan ve Faruk Aşçı birbirinden güzel sesleriyle cemaati adeta mest etti.


Birinciye çeyrek altın


Birbirinden güzel sesli müezzinler, çektikleri kura sonrası sırasıyla Selimiye Camii'nde cemaatin huzurunda, ezanı okumaya başladı. Yarışmanın sonunda jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirmede, İsmail Güney birinci olarak çeyrek altın ödülünü aldı. Ömer Erdoğan ikinci, Faruk Aşçı ise üçüncü olarak yarışmayı tamamladı.


'Ezanı güzel okuma' yarışmasında dereceye giren müezzinlere ödülleri, Edirne İl Müftü Vekili Hüseyin Okuş tarafından takdim edildi. - EDİRNE

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Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 03:20 Kaynak: İHA
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