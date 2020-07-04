Selimiye'de cemaatle namaz sevinci - Son Dakika

Selimiye'de cemaatle namaz sevinci

Selimiye'de cemaatle namaz sevinci "Cami de daha bir huzurla kılıyoruz" Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr.

Selimiye'de cemaatle namaz sevinci

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"Cami de daha bir huzurla kılıyoruz"

EDİRNE - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyularak tüm vakit namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceğini açıklamasının ardından, Edirne'de Selimiye Camii başta olmak diğer camilerde cemaat namaz kılmanın mutluluğunu yaşıyor.

Covid 19 pandemisi sürecinde ibadete kapatılmak zorunda kalan ve sonrasında tedbirlerle yeniden ibadete açılan Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği eşsiz mabet Selimiye başta olmak üzere diğer camilere de akın eden binlerce vatandaş, cemaat ile birlikte namaz kılmanın coşkusunu yaşıyor.

"Cami de daha bir huzurla kılıyoruz"

Vatandaşlar, Selimiye Cami'ne maskeli ve evlerinden getirdikleri seccade ile sosyal mesafe kurallarına uyarak, giriyor ve birlikte namaz kılmanın coşkusunu yaşıyor. Seyfettin Çıbıkçı isim bir vatandaş, 'Cami de daha bir huzurla kılıyoruz, has veriyor' diyen cemaat, yaşadığı mutluluğu dile getiriyor.

Covid-19 tedbirleri alınarak, sosyal mesafe kuralları uygulanarak saf tutan cemaat, pandemi sürecinde evde namazlarına devam ettiklerini ancak yeni normalleşme süreci ile birlikte camilerin yeniden inanlara kapılarını açmasının ardından büyük bir mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında 16 Mart'ta camilerde toplu ibadet ve faaliyetlere ara verilmesiyle tarihi bir sessizlik yaşayan Selimiye Cami, 29 Mayıs'ta Cuma namazıyla cemaatine kavuşmuş, Öğle ve İkindi vakitleri ile Cuma namazları bu tarihten itibaren cemaatle kılınmıştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Koronavirüs, Selimiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 13:24 Kaynak: İHA

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