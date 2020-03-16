Selimiye'de 'cemaatsiz namaz' uygulaması başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Selimiye'de 'cemaatsiz namaz' uygulaması başladı - Son Dakika

Selimiye'de 'cemaatsiz namaz' uygulaması başladı

35 dakika önce

Selimiye'de 'cemaatsiz namaz' uygulaması başladıDİYANET İşleri Başkanlığı'nın cami ve mescitlerde, cemaatle namaza ara verileceği duyurusunun ardından, Türkiye'nin en önemli camilerinden Selimiye Camii'nde de bu uygulamaya başlandı.

Selimiye'de 'cemaatsiz namaz' uygulaması başladı, System.String[]

Selimiye'de 'cemaatsiz namaz' uygulaması başladı

DİYANET İşleri Başkanlığı'nın cami ve mescitlerde, cemaatle namaza ara verileceği duyurusunun ardından, Türkiye'nin en önemli camilerinden Selimiye Camii'nde de bu uygulamaya başlandı. İkindi namazı sonrası cemaate seslenen Selimiye imamı Süleyman Demiray, cemaatten Cuma namazı da dahil vakit namazlarını evlerinde kılmalarını istedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs önlemlerine ilişkin açıklama yaparak, Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde vakit namazlarına ara verilmesini istemişti. Söz konusu duyurunun ardından Türkiye'nin önde gelen ibadet noktalarından UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camii'nde de uygulamaya başlandı.  Açıklamanın hemen sonrası ikindi namazını kılmak için camiye gelen cemaate seslenen imam Süleyman Demiray, cemaatten ikinci bir duyuruya kadar vakit namazlarını evlerinde kılmalarını istedi.

Tek başına namaz kılmak isteyenler için camilerin yine açık olacağını ifade eden Demiray, "Cuma namazı ve vakit namazları cemaatle kılınması hususu ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir. Cuma namazını kılmayacağız yani, vakit namazlarını da cemaatle kılmayacağız. Ezan okunacak, evlerimizde namazlarımızı kılacağız. Camiye gelip, namaz kılmak isteyenler için camiler açık kalacak. Ancak, camiye gelen kardeşlerimiz vakit namazlarını kendi başlarına kılacaklar ve sonrasında kimse kimseye gönül koymayacak. Mümkün olduğu kadar birbirimize sarılmayacak, tokalaşmayacak" diye konuştu.

'KARAR DOĞRU'

Cami cemaatinden Mehmet Ali Çetin, uygulamanın doğru olduğunu ifade ederek, "Bu kararın doğru olduğunu düşünüyorum. İnsanın sağlığına öncelik verilmeli. Namaz evde de kılınabilir. Cemaat olarak daha fazla sevabına nail olmak için geliyoruz ama burada sağlık söz konusu olunca ister istemez normaldir diyoruz" dedi. Derviş Akduman ise sağlığın her şeyden önemli olduğunu belirterek, "Uygulamayı yerinde buluyorum. Önce sağlık olması gerekli. Sağlık olmadıktan sonra zaten namazı kılamazsın. Sağlığımızı korumak için doğru buluyorum. Ben mesela 5 vakit namaz kılıyorum. Cuma namazları çok kalabalık oluyor. Çok insan geliyor. Öncelikle sağlığımızı korumamız için güzel bir uygulama" dedi.


Selimiye Camii, Selimiye, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle konserlerini iptal eden ünlü isimler ekonomik olarak zarara uğradı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 öğrenci yurdu boşaltıldı Ankara'da koronavirüs nedeniyle isteyenlerin cenazesi vakit namazı beklenmeden kaldırılacak Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan koronavirüs açıklaması: Aşının çıkmasını yıl sonundan önce beklemiyorum
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, karantinadaki koronavirüs hastalarının sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verdi Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, karantinadaki koronavirüs hastalarının sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verdi         
20:33
Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar süre hayatta kalıyor? Araştırmacılar açıkladı Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar süre hayatta kalıyor? Araştırmacılar açıkladı         
17:34
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti         
16:41
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi         
12:00
İstanbul Adalet Sarayı'ndaki tutuksuz dosyalar 14 Nisan'a kadar ertelendi İstanbul Adalet Sarayı'ndaki tutuksuz dosyalar 14 Nisan'a kadar ertelendi         
11:42
İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor         
11:36
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert, hastalıkla dalga geçtiği için pişman: Keşke daha fazla ciddiye alsaydım Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert, hastalıkla dalga geçtiği için pişman: Keşke daha fazla ciddiye alsaydım         
11:30
Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı         
09:12
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü         
09:04
Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı         
08:55
Sahaya mayolu giren manken Kinsey Wolanski koronavirüsten dolayı ormanda tarzan gibi yaşayacak Sahaya mayolu giren manken Kinsey Wolanski koronavirüsten dolayı ormanda tarzan gibi yaşayacak         
08:55
Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi         
08:15
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti         
04:16
Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek         
04:04
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı         
00:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 23:56:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Selimiye'de 'cemaatsiz namaz' uygulaması başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]