Selimiye'de cuma vakti koronavirüs tedbiri - Son Dakika
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Selimiye'de cuma vakti koronavirüs tedbiri

6 saat önce

Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camii, koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma vakti kapılarını kapatırken, camiye girmek isteyen vatandaşlar güvenlik görevlilerince uyarıldı.

Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camii, koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma vakti kapılarını kapatırken, camiye girmek isteyen vatandaşlar güvenlik görevlilerince uyarıldı.

Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, gazetecilere yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan karar gereği başta cuma namazı ve cemaatle kılınan namazlara ara verildiğini söyledi.

Dünya genelinde insanlığın önemli bir imtihandan geçtiğini belirten Üzüm, "Kişisel, ailevi ve toplumsal yaşamımızı etkileyen bir durum. Bu anlamda dikkatli olmamız gerekiyor. İnşallah en kısa zamanda bu durum geçer, esenlik ve sağlığa kavuşur." dedi.

Üzüm, koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma namazı vakti Selimiye'nin kapılarının kapatıldığını ifade etti.

Tedbirler çerçevesinde cemaat namazlarından ayrı durulması gerektiğini vurgulayan Üzüm, şunları kaydetti:

"Selimiye Camii, çok önemli bir yer. Hem ziyaret hem de ibadet etmek istiyoruz. Ama hayatımızın her alanını etkileyen bu hastalıktan Selimiye de nasibini aldı. İlişkilerimizde yakın temastan kaçınıyoruz. Bu bizim hem dini hem insani vazifemizdir. Bilimin ve aklın gereğidir. Peygamberimiz buna özenle işaret etmiş. Bu tarz salgın durumlarında hastalığın olduğu yerlerden uzak durulması ve iletişimin kesilmesini belirtmiştir. Bugün yapılan karantina uygulamalarını o zamandan göstermiştir."

Edirne Müftüsü Üzüm, cuma vakitleri haricinde cami kapılarının açık olacağını, camide gerekli tüm hijyen önlemlerinin alındığını sözlerine ekledi.

Selimiye'de cuma vakti koronavirüs tedbiri

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:34 Kaynak: AA

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