Selimiye'de hafif yağış altında cuma namazı kıldılar - Son Dakika

Selimiye'de hafif yağış altında cuma namazı kıldılar

EDİRNE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ibadete açılan tarihi Selimiye Camii'nin bahçesi ve avlusunda cuma namazı kılındı. Bahçede bulunan vatadaşlar ise namazını hafif yağmur altında kıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ibadete kapatılan camilerden bugün 26'si cuma namazı ile birlikte toplu ibadete açıldı. Mimar Sinan'ın,Ustalık eserim dediği tarihi Selimiye Camii'nde cuma namazı izin verilen avlu ve bahçede kılındı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, Abdestini, maskeni ve seccadeni alda gel' uyarılarına uyan vatandaşlar cuma namazı öncesi Selimiye Camii avlusunu doldurdu.Camiye gelen vatandaşlar, 'sosyal mesafeye uyalım' çıkartmalar ile kendilerine ayrılan bölümlerde saf tuttular. Kalabalığın artmasıyla birlikte vatandaşlar cami bahçesine seccadelerini sererek namaz kıldı.

HAFİF YAĞMUR

Tarihi Selimiye Camii'nde cuma namazı sırasında hafif yağmur yağışı başladı. Bazı vatandaşlar kubbe altında boş alanlara geçerken, bahçede bulunalar ise yağış altında namazlarını kıldı. Yağmurda üzerlerine naylon poşet ve şemsiye ile secdeye yönelen vatandaşlar ibadetlerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadı.