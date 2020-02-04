Selimiye'de 'meydan projesi' bilmecesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Selimiye'de 'meydan projesi' bilmecesi - Son Dakika

Selimiye'de 'meydan projesi' bilmecesi

6 saat önce

Türk-İslam Mimarisinin zirvesi, eşsiz mabet Selimiye Camii'nin önündeki meydanla ilgili projede belirsizlik sürüyor.

Selimiye'de 'meydan projesi' bilmecesi, System.String[]

Türk-İslam Mimarisinin zirvesi, eşsiz mabet Selimiye Camii'nin önündeki meydanla ilgili projede belirsizlik sürüyor.


2017 yılında Edirne Belediyesi tarafından başlatılan Selimiye Camii Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi kapsamında ortaya çıkan Yemiş Kapanı Hanı duvarlarının kalıntıları ve Mimar Sinan'ın su yolu bulunan meydanın korunması için arkeo-park projesi hazırlanmıştı. Edirne Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu da alan için koruma kararı vermişti. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından hanın yeniden ihyası gündeme gelmiş ve konu 'silüeti' bozacağı düşüncesiyle Kültür Varlıklar Yüksek Kurulunca reddedilmişti. Selimiye Meydanı yaklaşık 3 yıldır bir belirsizlik içinde bulunuyor.


Vatandaşlar tepkili


Edirneli vatandaşlar Selimiye'nin hemen önündeki bu manzaranın ne Edirne'ye ne Selimiye'ye ne de Osmanlının ünlü mimarı Sinan'ın hatırasına yakışmadığını belirterek, "Edirne her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. ve karşılaştıkları manzara bu, yakışmıyor. Önümüzde Ramazan ayı var. İnanç turizmi daha da artacak. Biz artık yılan hikayesi dönen bu projenin netleşmesini ve Selimiye'ye yakışan bir projenin hayata geçirilmesini görmek istiyoruz" dedi.


Tarihi Yemiş Kapanı Hanı


3. Murad döneminde, 1590'lı yıllarda Türk-İslam mimarisinin şaheseri kabul edilen Selimiye Camii Arastasının batı tarafında yaptırılan ve 100 odalı olduğu tahmin edilen hanın, zamanla harabeye döndüğü ve üzerinin toprakla kapatılarak Selimiye Meydanı'na katıldığı belirtiliyor. - EDİRNE

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Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:13 Kaynak: İHA
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